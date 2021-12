“Memorie d’Ombra”: sagome in viaggio a Borgo San Dalmazzo

Una nonna, un nonno e un nipotino che si tengono per mano. Sembrano ombre cinesi, ma sono fatte di legno. Con riflessioni scritte sui concetti di tradizione, inclusione e memoria storica.

Ecco le sagome itineranti “Memorie d'Ombra”: un progetto della Consulta Giovani di Borgo San Dalmazzo in collaborazione con il Comune su idea di Barba Brisiu, il famoso scultore del legno con la motosega.

“Sono due nonni che accompagnano il nipotino attraverso diversi luoghi della nostra città – spiega Riccardo Pepino, presidente della Consulta -. Una installazione itinerante partita ieri, martedì 21 dicembre, da piazza della Meridiana. Oggi, mercoledì 22, la posa in frazione Beguda. Poi toccheremo un altro luogo significativo, fino al gran finale del 24 dicembre. È il nostro augurio di buon Natale alla comunità borgarina con l'obiettivo di portare avanti messaggi importanti”.

Insomma, l'invito per noi tutti, passanti distratti, a fermarci e riflettere su valori fondamentali che spesso vengono trascurati.

I testi che accompagnano le sagome sono stati redatti da Micol Maccario della Consulta: “Ho pensato di chiedere ad alcuni bimbi di quinta elementare cosa fosse per loro il Natale. Dietro c'era tutto un lavoro fatto a scuola nell'ambito del progetto 'Gli altri siamo noi' culminato con la scalinata e il murale dei diritti. Mi ha colpito molto che sia uscito da loro il tema dell'inclusione, con risposte toccanti e commoventi che gli adulti non darebbero mai”.

Le sagome sono state realizzate da Barba Brisiu, che coltivava questa idea già da tempo. Doveva incontrare i giovani della Consulta per realizzarla: “Sono fatte con assi di bancale in abete, la materia più umile, scelta anche per tirarsi fuori dal mercato del consumismo. Le ho sagomate, tagliate, rimesse insieme con colla, viti e perni. E poi le ho bruciate con il cannello per rafforzare il legno. Il fuoco, come nella vita, o ti rende cenere o ti rafforza. In questo caso rafforza la fibra e la chiude. È lo stesso sistema che adoperavano i nostri anziani per le armature dei tetti. Una vecchia tecnica che si sta perdendo, con l'utilizzo massiccio dei compensati che stanno prendendo prezzi fuori dal normale. Il fuoco poi scurisce e dona la sembianza del ricordo che ha colori indefiniti. C'è anche un significato intrinseco dietro questo lavoro che i ragazzi della Consulta hanno capito subito. È un bel progetto di interazione tra persone di diverse generazioni. Cercavo qualcuno con entusiasmo. Loro sono giovani e ne hanno da vendere, ma hanno anche la preparazione per poterlo fare. Non hanno quella malizia che si acquisisce invecchiando. La speranza è quella di continuare a collaborare per nuovi progetti. Borgo ha bisogno di concretezza, ognuno di noi dovrà fare la sua parte”.

Inevitabile il sostegno del Comune, come conferma l'assessore Alessandro Monaco: “È un ritorno alla tradizione per celebrare i valori del Natale. Sagome in viaggio che ti fanno fermare a riflettere e a ricordare”.

Un progetto semplice ed efficace che prevede un gran finale la sera della Vigilia. Nessuna anticipazione, ma l'invito a seguire le pagine social della Consulta Giovani BSD.

