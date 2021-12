A Niella Tanaro un 2021 all'insegna della collaborazione e della solidarietà

Natale tempo di condivisione e riconoscenza.

Anche in questo anno difficile, ancora segnato dalla pandemia, la Pro Niella Tanaro è riuscita a realizzare diverse iniziative in paese, grazie alla collaborazione di tante persone ed enti.

Per questo il presidente dell'associazione, Emanuele Rovella, unitamente a tutto il consiglio direttivo ringrazia per il sostegno messo in campo per la realizzazione di un ridotto programma finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione del paese.

"Ci teniamo a ringraziare in particolare" - dicono dall'associazione - "il sindaco con l’amministrazione comunale, il parroco, tutte le associazioni ed i gruppi niellesi di volontariato, la casa di riposo parrocchiale, le scuole dell'infanzia e primaria, la Regione Piemonte, la Provincia, la Fondazione CRC, il Banco Azzoaglio, l’U.N.P.L.I. Provinciale e Regionale, l’Accademia delle Belle Arti di Asti, il Comizio Agrario di Mondovì, l’associazione Autonoma Panificatori, i vari esercenti e gli artigiani del paese, i soci ed i solerti collaboratori esterni che in vario modo hanno contribuito alla riuscita delle iniziative. Nella prospettiva di affrontare un nuovo anno con un calendario ricco di eventi e iniziative sollecitano i niellesi e gli amici di Niella Tanaro ad associarsi per aiutarci a realizzare il nostro programma".