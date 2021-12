Alba, la tesoreria comunale affidata a Intesa Sanpaolo

Martedì 21 dicembre nell’ufficio del primo cittadino di Alba, il sindaco Carlo Bo e il direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, Andrea Perusi, hanno firmato la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale nel periodo 2022-2026 affidata al gruppo bancario tramite gara.



L’incontro è stato anche occasione per lo scambio degli auguri natalizi. Nel corso del dialogo – informa il Comune in una nota –, il sindaco ha espresso al referente della banca apprezzamento per la vantaggiosa offerta che consente un’efficace collaborazione per i prossimi cinque anni.



In linea di continuità col passato, la banca ha dimostrato la vicinanza al territorio e la volontà di essere partner dell’ente, offrendo condizioni economiche vantaggiose che consentono di assicurare una proficua collaborazione, per un servizio sempre più digitale e funzionale sia per il Comune che per i cittadini.



Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “L’assegnazione dell’incarico è per noi motivo di soddisfazione e di orgoglio. Il nostro primo obiettivo, infatti, è declinare al meglio sul territorio la capacità di servizio che il principale gruppo bancario italiano è in grado di offrire. Auspico che questo sia solo il primo passo per rafforzare una collaborazione che può vederci partner sotto più profili, dalla finanza d’impresa, al mondo retail, al terzo settore”.