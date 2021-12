Bra, Antonio Coraglia ed Efisio Rinaldi commemorati con affetto nell’ultimo Consiglio del 2021

L’ultimo Consiglio comunale del 2021, giovedì 23 dicembre, si è aperto con le congratulazioni del sindaco Gianni Fogliato a Bruna Sibille, neo eletta al Consiglio provinciale: "La sua tenacia e la sua grande esperienza in tanti ambiti istituzionali sapranno ben rappresentare tutto il nostro territorio. Auguri di buon lavoro da parte di tutti quanti".



Poi è stato il momento del ricordo di due concittadini venuti a mancare nelle scorse settimane: Antonio Coraglia, professore di musica alle Scuole Medie "Dalla Chiesa" e "Piumati", ed Efisio Rinaldi, storico volontario molto impegnato nella Protezione Civile. "Coraglia era un grande esempio di professore ed educatore, che amava il suo lavoro rimanendo allo stesso tempo sempre riservato: durante i concerti, si metteva dietro gli alunni per aiutarli", ha sottolineato il sindaco. "Rinaldi era conosciuto da tutti, un vero e proprio amico della città, con mille compiti come volontario, tanto da renderlo un punto di riferimento nella società civile. Nella veste di vice presidente Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, ci aveva fatto pervenire la richiesta per il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto, una delle delibere di cui discuteremo oggi [poi approvata all’unanimità]".



Diversi altri consiglieri si sono uniti al cordoglio, tra cui Marco Ellena (Lega) che ha voluto ricordare anche Davide Giri, giovane ricercatore albese rimasto ucciso recentemente a New York.



Infine, Davide Tripodi (capogruppo "Bra Domani"), ha espresso il proprio dispiacere per il fatto che "il Covid, tra le tante modifiche nelle nostre vite che ha causato, ci ha tolto anche la possibilità di cantare l’inno nazionale in apertura di Consiglio. Non vedo cosa ci possa essere di strano ad alzarci in piedi e continuare con questa bella consuetudine. Ma queste sono le regole e ormai ci siamo abituate ad accettare tutto".



Nella seduta si è discusso anche degli interventi di riqualificazione di alcuni edifici cittadini e si è approvato il bilancio previsionale per il 2022.