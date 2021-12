Bra: per il 2022 aumentano i costi per il Comune, ma non tariffe e imposte per i braidesi

Nell’ultimo Consiglio comunale del 2021, il piatto forte riguarda l’approvazione del bilancio di previsione per il 2022, momento in cui si presentano le risorse che si potranno avere e come verranno impiegate. Questo si compone di 2 parti: una relativa alla gestione del prossimo anno e una invece agli investimenti per il triennio 2022-2024 e i mezzi di copertura.

«Le nostre stime hanno un carattere particolare, perché non siamo ancora usciti dalla pandemia ma allo stesso tempo non abbiamo certezza dei fondi che verranno erogati dallo Stato a favore dei Comuni per ristorare eventuali mancati introiti oppure fornire agevolazioni ai cittadini», ci spiega il sindaco Gianni Fogliato. «Abbiamo chiuso 20 giorni fa il nostro bilancio, quanto ancora è in discussione in Parlamento quello dello Stato. Quindi sicuramente ci saranno risvolti che ci interesseranno e procederemo con le consuete variazioni».

«Le principali misure, continua il primo cittadino, riguardano l’aumento del costo dell’energia, di cui si parla spesso in televisione, ma che bisogna ricordare vale anche per i Comuni, come famiglia di famiglie. Sono molto le nostre attività in cui questo ha un impatto, a partire dai servizi scolastici. Speriamo che lo Stato ne tenga conto, quando parla di agevolazioni. Inoltre, tenendo fede a quanto dichiarato, nel corso del 2022 saranno assunte 16 persone, aspetto che comporterà anche un incremento degli oneri relativi al personale».

«In questo contesto, abbiamo deciso di non toccare le imposte, come IMU o IRPEF, lasciandole invariate. Inoltre, se per tre anni siamo riusciti a diminuire la TARI (avendo raggiunto un livello di raccolta differenziata che supera il 90%), ora, che questo non è più possibile, riusciamo a mantenerla comunque inalterata, quando in molte altre realtà è stata aumentata. Nel corso del 2022 dovremo invece ragionare su come diminuire i rifiuti. Infine, a fronte dell’incremento del costo del cibo, abbiamo scelto di non modificare il costo delle tariffe scolastiche, per rispettare la cifra stabilita che i genitori hanno pagato a inizio anno scolastico».

«In generale, dunque, è stato portato avanti un attento lavoro per non gravare su famiglie e attività economiche in questo periodo difficile, mantenendo invariati servizi e agevolazioni su tariffe e imposte», conclude il sindaco.

La seduta del Consiglio Comunale di Bra si terrà giovedì 23 dicembre dalle ore 15. Sarà possibile seguirla in diretta streaming e, successivamente, in differita, sul canale You Tube del Comune di Bra.