Buon Natale dal Caffè Letterario di Bra con 10 libri da mettere sotto l’albero

Natale, tempo di libri da regalare.

Il Caffè Letterario di Bra non pensa solamente ai grandi, ma anche ai piccoli lettori! Compagni di avventura, rifugi segreti, insegnanti mai severi, i libri che si leggono da bambini disegnano strade su cui a volte ci si ritrova a camminare anche da grandi.

Per tuffarsi in storie natalizie, fatte di stelle, fiocchi di neve, di barbe bianche, folletti, magia e buoni sentimenti, eccovi una nevicata di dieci titoli (che piaceranno anche a mamma e papà). E, se ve lo state chiedendo... sì, vale anche regalarne più di uno.

La cena di Natale di Nathalie Dargent e Magali Le Huche (Edizioni Clichy). La cena di Natale quest’anno sarà formidabile: la volpe ha catturato una bella signora Tacchina e i suoi compagni, il lupo e la donnola, si leccano già i baffi. Tuttavia, con una buona dose di astuzia e intelligenza, la signora Tacchina riesce a ritardare la tanto desiderata festa di Natale e, a poco a poco, diventa un pezzo essenziale in quella casa facendo persino pentire i tre amici di non essere vegetariani. Una storia piena di umorismo in cui concetti come “volpe astuta” e “lupo cattivo” vengono facilmente demoliti.

Il Maialino di Natale di J.K. Rowling (Salani). Non delude mai, la scrittrice britannica che torna con una bella storia di Natale. Avvincente, ma anche tenera e intensa, perché mette i bambini di fronte al mistero della perdita. Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino detto Lino, sempre lì per lui finché la sera della Vigilia... si perde. Per fortuna quella è la notte in cui tutto può prendere vita, anche i giocattoli, così Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale (fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti dove cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa... Con le illustrazioni del pluripremiato artista Jim Field.

Un milione di Babbi Natale di Hiroko Motai e Marika Maijala (Terre di Mezzo). Se siamo già arrivati alla domanda “Esiste Babbo Natale?”, allora è questo il libro che cercavate! Tanto tempo fa, c’erano pochissimi bambini al mondo e Babbo Natale poteva compiere tranquillamente la sua missione di dare un regalo ad ogni bambino o bambina. Ma col passare del tempo la popolazione del mondo aumentò a dismisura, e così anche il numero dei bambini. Per un solo Babbo Natale era diventato ormai troppo difficile consegnare i suoi doni in una notte. Le renne avevano bisogno di riposo e il sacco dei doni diventava sempre più pesante. Come pensi che abbia fatto Babbo Natale per adempiere a questo importante compito? Una bella storia che ci aiuterà a mantenere viva la magia del Natale.

Un bambino chiamato Natale di Matt Haig (Salani). C’era una volta un ragazzino di nome Nikolas che viveva nella seconda casa più piccola di tutta la Finlandia, con un padre che faceva il taglialegna, una zia che aveva un bruttissimo carattere e una bambola-rapa, poi misteriosamente scomparsa. Questa è la sua storia vera, un’avventura piena di neve, rapimenti, renne scontrose, topi sognatori, e poi ancora neve, elfi, troll, sempre neve, di nuovo neve e magia, tanta magia. Curiosità: dal libro è stato tratto il film di Gil Kenan con Jim Broadbent, Henry Lawfull, Kristen Wiig e Maggie Smith, in streaming su Netflix.

Il pacchetto rosso di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti (ARKA). In un paese dove la gente si è dimenticata di sorridere, un misterioso pacchetto rosso gira di mano in mano come dono di Natale. Nessuno ne conosce il contenuto, ma riesce a contagiare tutti gli abitanti di felicità. Un fantastico libro che racchiude lo spirito natalizio e ci racconta di come un piccolo gesto possa innescare la magia.

Il Canto di Natale di Charles Dickens (De Agostini). Per chi fatica a rispolverare la memoria, è la storia del vecchio Scrooge, uomo molto ricco e avaro, che detesta il Natale e lo spirito di buonismo che anima chiunque sotto le Feste. Qualcosa però sta per cambiare: nella notte della vigilia tre incontri straordinari lo porteranno a diventare una persona nuova, capace di apprezzare le piccole grandi gioie della vita.

Quando arrivi è Natale di Barbara Ferraro, Serena Mabilia (Lupoguido). È la Vigilia di Natale e Tobia, come da tradizione, si prepara a trascorrerla a casa dei nonni. Nel trambusto del trasferimento però si dimentica di portare con sé Junior, il suo inseparabile orsacchiotto di peluche. Animato dal desiderio di ritrovarsi, Junior prenderà eccezionalmente vita per ricongiungersi all’amico e compagno di avventure, sfidando tutte le avversità che il lungo tragitto gli pone davanti. Un racconto fantastico ispirato ad una storia vera, per chi sa ancora riconoscere la magia nei piccoli gesti di tutti i giorni.

Buon Natale, Geronimo! di Geronimo Stilton (Piemme). Sì, proprio lui, il topo più amato (dopo Topolino) torna con un’avventura natalizia ambientata a Topazia. Chi l’avrebbe mai detto che una tranquilla vacanza si sarebbe trasformata in una sfida all’ultima luminaria? Soprattutto con il vicino, che ha deciso di sfruttare l’occasione per ostentare la sua ricchezza con molte esagerazioni! Pur di vincere il premio di Picco Puzzolo, La miglior casa delle feste, il nonno e Trappola erano disposti a tutto... Ma a trionfare sarà la magia del Natale e la voglia di festeggiare insieme, anche a un vicino un po’ ingombrante…

Il bambino che partì per il Nord alla ricerca di Babbo Natale di Kim Leine (Iperborea). Questa è una bella storia di Natale per i bambini o le bambine più grandi, che ci trasporterà in un villaggio groenlandese. Al papà del piccolo Andreas il Natale non solo non piace, lo detesta. Così, per convincerlo di quanto sia magica questa festa, faranno un viaggetto su al Nord, dove di sicuro incontreranno Babbo Natale. Con l’aiuto di una comoda slitta e dodici bei cani andranno alla ricerca del simpatico barbuto vestito di rosso. Lo troveranno?

Le più belle storie di Natale di Gianni Rodari (Einaudi Ragazzi). Il conosciutissimo Gianni Rodari non poteva mancare in questo elenco. Nel suo immenso patrimonio letterario, l’autore dedica anche uno spazio alle storie di Natale. Infatti, questo libro raccoglie le sue storie e filastrocche più conosciute e divertenti sul tema natalizio con la speranza che i suoi versi e le sue parole possano anche riuscire ad accompagnarci felicemente, come auspicava lo stesso Rodari, lungo la strada della speranza per un domani migliore.