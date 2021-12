Il corpo Bandistico Alta Val Tanaro in concerto ad Ormea per accogliere al meglio il 2022

Auguri speciali dal Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro che, lo scorso 8 dicembre, ha festeggiato Santa Cecilia, patrona dei musici.

"Per via del maltempo e delle restrizioni per il Covid, non è stato possibile svolgere la tradizionale sfilata per le vie cittadine né partecipare all'arrivo del treno storico." - spiega il presidente Isaac Carrara - "Prendendo parte alla S. Messa abbiamo ricordato il Maestro Beppe Zoppi, recentemente scomparso, che ha fatto parte del sodalizio per oltre cinquant'anni, dirigendolo per oltre trenta".