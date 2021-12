Il GAL Langhe Roero guarda al turismo: ecco le graduatorie dei bandi "Nuovi Scenari

Molto nutrito e fonte di soddisfazione l’Ordine del Giorno dell’ultimo Consiglio di Amministrazione del GAL per l’anno 2021: mercoledì 22 dicembre, il Presidente Carlo Rosso, i Vice Presidenti Silvia Anselmo e Claudio Alberto insieme ai Consiglieri Cesare Gilli e Carla Revello hanno approvato le graduatorie che vedono finanziate – con un sostegno in conto capitale pari al 60% delle spese - 71 domande presentate da 29 aziende agricole e 42 microimprese del settore turistico.



Il contributo pubblico complessivamente assegnato è pari a circa 1,36 mln/euro, corrispondenti a un costo totale di circa 2,26 mln/euro; «Questo importo è quello massimo ammissibile dai Bandi» puntualizza Carlo Rosso «mentre in realtà le imprese realizzeranno progetti di importo a volte decisamente superiore, per un investimento complessivo stimabile in oltre 2,6 mln/euro, con un rilevante effetto moltiplicatore in termini di crescita e sviluppo».



Pubblicati il 12/03/2021, i due Bandi “Strumenti di adattamento e adeguamento dell’attività d’impresa a nuovi scenari”, attivati sulla Misura 19 Leader del PSR regionale, erano stati prorogati sino al 30 giugno per dare alle imprese il tempo di interagire con progettisti e fornitori, superando le difficoltà del periodo di pandemia.



«I Fondi Aggiuntivi 2021-22 assegnati dalla Regione Piemonte ai 14 GAL piemontesi (31,5 mln/euro di cui 2,9 al GAL Langhe Roero) hanno consentito di finanziare tutte le domande pervenute, in quanto valutate tutte meritevoli avendo dimostrato la bontà dei progetti» afferma Rosso «I 71 progetti in graduatoria sono relativi ad altrettanti interventi ubicati in Alba (10), Langa del Barolo (23), Alta Langa (19), Roero (12), Langa del Barbaresco (7)».



Molti gli investimenti materiali per poter continuare ad erogare i servizi alla clientela in sicurezza e in ottemperanza alle nuove norme anti contagio: spazi esterni attrezzati, sistemi di sanificazione e ventilazione, digitalizzazione, integrazione dei beni mobili e immobili per un’ottimizzazione dei servizi offerti (es. acquisto di veicoli e attrezzature per consegne a domicilio).



Altrettanto interessanti i progetti che vedono la creazione di nuovi servizi al turista: tartufaie e laboratori didattici, percorsi guidati, esperienze nel bosco per bambini, servizi wellness innovativi ed esclusivi (piscine e spa), glamping, e-bike e molto altro ancora, senza dimenticare l’attenzione particolare rivolta all’accessibilità per tutti.



«Se la pandemia e la gestione dell’emergenza sanitaria hanno purtroppo ancora segnato l’anno che volge al termine, il GAL Langhe Roero Leader sta consolidando la sua scelta di puntare sulla riqualificazione del comparto turistico» prosegue Rosso «non solo attraverso l’assegnazione di un concreto sostegno economico agli operatori del settore, ma anche con un marcato orientamento, per il prossimo biennio, alla creazione di prodotti outdoor per famiglie con bambini».



Proprio in questo ambito, il CdA ha approvato una deroga sul Bando Pubblico “Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini” rivolto ai Comuni, al fine di introdurre maggiore flessibilità: se la regola iniziale prevedeva per i sentieri una pendenza massima del 10%, la deroga inserisce alcune tolleranze minime (sono consentite brevi tratte - e comunque non più di due in 1 km di itinerario - con pendenza tra il 10% e il 15%, se opportunamente distanziate o intervallate da piazzole di sosta in piano allestite con panchine), senza perdere di vista il target primario (famiglie con bambini), che resta assolutamente imprescindibile.



«Ci teniamo a ribadire che le strategie sottese alla formulazione del Bando - e fin dall’inizio concertate con l’ATL ed i rappresentanti degli Enti/Associazioni sovracomunali del territorio - rimangono invariate» afferma Rosso. «Resta fondamentale la facilità di accesso e di percorribilità degli itinerari, ma soprattutto rimarchiamo la centralità dell’aspetto ludico-formativo per i bambini: nella valutazione dei progetti che saranno proposti, le priorità riguarderanno non tanto il tema scelto dai Comuni, quanto piuttosto l’efficacia della narrazione e degli allestimenti, la loro capacità di trasmettere i contenuti prescelti e di coinvolgere i bambini con attività esperienziali dal vivo, sensoriali e non digitali o elettroniche, in un crescendo di interesse che li incuriosisca passo dopo passo e li incentivi a percorrere tutto l’itinerario con entusiasmo. Sarà da privilegiare l’installazione di attrezzature tematiche prevalentemente fisse (come piccole sculture e sagome in legno o pietra, …) che consentano un’interazione in sicurezza da parte dei bambini, a basso impatto manutentivo, e che possano conservarsi nel tempo grazie ad una manutenzione attenta e programmata in capo ai Comuni; anche la cartellonistica dovrebbe avere un taglio molto grafico e accattivante, a misura di bambino sia nei contenuti che nelle altezze».



Il CdA ha inoltre reputato opportuna una proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno: la nuova scadenza è stata fissata al 30/03/2022 (ore 14.00, in via telematica) e al 06/04/2022 (ore 18.00, in forma cartacea), con una conseguente modifica anche ai tempi di realizzazione degli interventi che sono stati ridotti da 24 a 18 mesi.



Il GAL sta già lavorando alla stesura di nuovi Bandi: «Il primo Bando previsto nel 2022 riguarderà le attività di promozione dei prodotti con marchio di qualità europeo» anticipa Rosso «mentre il secondo sarà un Bando di Filiera a sostegno delle aziende agricole, di trasformazione e degli operatori della ricettività, nell’intento di sostenere la creazione (o il consolidamento) di filiere complete sul territorio, dalla produzione alla commercializzazione, con l’introduzione di due importanti novità rispetto all’edizione del 2017: sarà data particolare attenzione alla sostenibilità dal punto di vista ambientale/agronomico, ispirandosi ai principi dell’economia circolare e della riduzione dell’impatto ambientale delle attività agricole; verranno inoltre ampliati i segmenti di filiera coinvolgendo, oltre alle imprese produttive, anche gli agriturismi, i ristoranti e le strutture ricettive in qualità di consumatori intermedi dei prodotti di filiera e di “ambasciatori” dei prodotti stessi sia verso i residenti sia verso i turisti».



«Termina un 2021 ricco di sfide e traguardi raggiunti, i cui evidenti risultati ci proiettano nel prossimo futuro con rinnovate energie, nuovi progetti e prospettive» conclude Rosso. «Di questo non posso che ringraziare di cuore tutto lo staff e l’intero Consiglio di Amministrazione (quest’ultimo operante a titolo gratuito) per la passione, la professionalità e l’impegno profusi. Un particolare ringraziamento anche alla ex consigliera Federica Negro per la sua disponibilità e la collaborazione riservata al GAL in tutti questi anni».