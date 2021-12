Il regalo di Natale di Sanfront: la nuova palestra, “gioiellino” al servizio di tutti [FOTO]

Oggi, 23 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle lunghe vacanze natalizie, a Sanfront è stata inaugurata la nuova palestra, che sorge alle spalle dell’edificio scolastico di Corso Guglielmo Marconi.

Il sindaco del paese, Emidio Meirone, ha tagliato il nastro della nuova palestra.

Mentre Stefano Sacco ha scoperto la targa commemorativa in memoria del papà Raimondo, illustre professore e preside per molti anni dell’Istituto scolastico sanfrontese, nonché storico amministratore pubblico, sindaco a più riprese di Sanfront e anche presidente della Comunità montana.

Proprio a Raimondo sacco sono infatti intitolati i nuovi locali sportivi.

“Un’onorificenza dovuta – spiegano dal Comune – e condivisa dall’intera Amministrazione comunale per l’impegno profuso nel tempo a favore dell’intera comunità”.

Don Biagio Chiapello, parroco di Sanfront, ha infine benedetto la struttura.

Le tappe dell'intervento

Il percorso che ha portato alla realizzazione della nuova palestra si apre a novembre del 2018.

Con apposita determina, la Regione Piemonte aveva definito la graduatoria per la programmazione triennale degli interventi in materia di edilizia scolastica. Tra i beneficiari dell’annualità 2018 c’era il Comune di Sanfront, decimo nella graduatoria a livello regionale e secondo in Provincia di Cuneo.

Ciò ha portato, in paese, un importante finanziamento pari a 3 milioni 650 mila euro.

Con un successivo decreto, a febbraio 2019, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca autorizzava ufficialmente le Regioni a stipulare i mutui per finanziare gli interventi, e grazie all’ottimo piazzamento in graduatoria il Comune di Sanfront ha potuto da subito attivarsi con la gara d’appalto.

I lavori, affidati alla “Cornaglia Fratelli S.r.l.” di Caraglio, sono durati un anno circa. Sono iniziati il 23 novembre 2020, condotti regolarmente salvo piccoli imprevisti risolti grazie anche alla professionalità e disponibilità della ditta aggiudicataria. E con la direzioni lavori, condotta a braccetto con l’ufficio tecnico comunale, si è giunti alla conclusione di una prima parte importantissima del mega cantiere: la nuova palestra scolastica.

“Un vero ‘gioiellino’ – aggiungono dal Municipio – a disposizione dei nostri ragazzi e delle attività sportive esterne che ne potranno usufruire in futuro”. La palestra rappresenta però “soltanto” il 44% circa dell’intera opera, dal momento che buona parte degli interventi si concentreranno per l’importantissimo adeguamento sismico dell’edificio scolastico esistente.

Entrando nel dettaglio dell’intervento realizzato, la nuova palestra è collegata tramite un passaggio coperto, chiuso e riscaldato al vecchio edificio scolastico ed è caratterizzata da spazi e altezze nettamente maggiori rispetto alla precedente, compatibili con le esigenze di gioco richieste per le diverse attività sportive.

Il soffitto è stato realizzato interamente in legno lamellare e l’impianto di illuminazione ne esalta le peculiarità, rendendo la nuova struttura moderna e molto accogliente. È dotata inoltre di due ampi locali spogliatoio, comprensivi di doccia, ed uno spogliatoio insegnante.

I locali hanno una copertura a tetto piano opportunamente impermeabilizzata, al di sopra della quale è stato realizzato un giardino pensile in erba sintetica per lo sfruttamento da parte dei ragazzi durante la ricreazione.

Esternamente è presente un porticato di accesso con marciapiede rivestito in pietra e le aree interposte tra palestra ed edificio scolastico sono state recuperate a verde; nel settore retrostante la palestra è stata inoltre realizzata un’area adibita a parcheggio per il personale e docenti rivestivo con autobloccanti, rappresentante a tutti gli effetti un ingresso dedicato per questi ultimi.

“L’opera realizzata – dicono ancora dal Comune – rappresenta senza dubbio una struttura sicura e all’avanguardia, pensata principalmente per le esigenze degli alunni frequentanti il plesso scolastico che potranno finalmente usufruire di un locale con spazi consoni allo svolgimento dell’attività sportiva.

Il nuovo edificio rappresenterà inoltre un vero e proprio fiore all’occhiello per i gruppi esterni che potranno sfruttare al meglio per allenamenti e competizioni sportive”.

L'inaugurazione di stamattina

All’inaugurazione di stamane hanno preso parte numerose autorità, anche in rappresentanza della Regione Piemonte (con i consiglieri Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso) e della Provincia di Cuneo (con il neo eletto Silvano Dovetta), diversi sindaci del territorio (tra cui il primo cittadino di Saluzzo Mauro Calderoni), vertici di Enti ed Associazioni, oltre, naturalmente, ad una delegazione dell’Istituto scolastico sanfrontese, guidata dalla dirigente scolastica.

A fare gli onori di casa il sindaco Meirone, che si è detto “orgoglioso di intitolare la nuova palestra al professor Raimondo Sacco, scomparso un paio di anni fa”. Il “suo” vice, Francesco Lombardo, ha invece illustrato il progetto, con lo sguardo volto ai lavori che ora proseguiranno con l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico, come prevede l’intervento progettato dall’architetto Fulvio Bacchiorrini.

Poi la visita alla nuova ampia palestra, che sarà presto a servizio dell’attività didattica, ma anche delle varie associazioni sportive presenti in paese.