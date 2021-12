Rifreddo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) augura buon Natale agli anziani del paese

Con un’iniziativa davvero azzeccata gli amministratori rifreddesi hanno unito la generazione più giovane e quella più anziana del paese.

Infatti il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) ha organizzato un pomeriggio in cui ha offerto agli anziani uno spettacolo musicale self made ed un momento di condivisione per fare due chiacchiere mangiare una fetta di panettone e naturalmente farsi gli auguri di Natale.

“Vedere - ha spiegato il primo cittadino Cesare Cavallo - i ragazzi del CCR insieme agli anziani del paese è una cosa che scalda il cuore e ci fa capire quanto i rapporti umani siano importanti. Ci tengo per questo a ringraziare personalmente i nostri amministratori junior e spero che questo momento possa diventare una costante anche nei prossimi anni”.

Ritornando alla giornata va detto in primis che i ragazzi hanno dimostrato oltre che grandi doti canore anche ottime capacità di accompagnamento musicale. Voci e musica hanno così creato un clima di perfetta condivisione che poi si è ulteriormente consolidato con la bella idea di giocare a tombola tutti insieme. Una bella giornata che sicuramente resterà nei cuori dei ragazzi del CCR ma ancor più in quello dei diversi anziani presenti all’iniziativa.