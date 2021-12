Un contributo di 45 mila euro per il Sacrario Partigiano di Bastia Mondovì

Il Comune ha ricevuto un contributo di 45 mila euro erogati dal Consiglio dei Ministri che verrà utilizzato per alcuni interventi di ripristino nell'area del Sacrario.

"L'obiettivo è quello di rifare la pavimentazione del sagrato in pietra di Luserna che in alcuni punti necessita di manutenzione." - spiega il sindaco Paolo Crosetti - "L'inizio dei lavori è in programma per la primavera".

Le buone notizie per il comune, però, non sono finite. In questi giorni infatti è arrivata anche la conferma di un altro contributo di 20 mila euro, erogato da Fondazione CRT, che verrà utilizzato per la casa protetta "RAF L'Aquilone".

"Siamo molto felici per questi contributi che ci permetteranno di intervenire per il Sacrario e per la casa protetta che, dal 1° gennaio 2022, ospiterà anche l'ambulatorio medico" - aggiunge il primo cittadino - "un bel traguardo per Bastia Mondovì che non ha mai avuto prima un ambulatorio medico di proprietà comunale. ingrazio per questo tutti coloro che hanno sostenuto e renderanno possibili gli interventi".