Capelli sfibrati ecco come curarli

I capelli sfibrati appaiono spenti e danneggiati, disidratati e difficili da districare. In molti casi lasoluzione più semplice potrebbe essere il taglio delle lunghezze, eliminando così parte della chioma rovinata. Quando però non si vuole ricorrere a questa drastica soluzione, come si può curare e riavere in poco tempo una chioma lucente e sana? Scopriamo insieme quali sono i consigli da seguire per riottenere capelli forti e splendenti, e quali prodotti usare.

Cause più frequenti dei capelli sfibrati

Quali sono i motivi che fanno perdere lucentezza e splendore ai capelli?

Le cause più frequenti sono:

• L’uso di tinture o trattamenti inadeguati

• Lavare i capelli troppo spesso e con prodotti non idonei

• Usare prodotti senza protezioni dai raggi uv e da fonti di calore

• Uso eccessivo di piastre e phon

• Carenze nutrizionali

Ecco i motivi che generalmente portano ad avere i capelli sfibrati, secchi e opachi. Intervenire subito è fondamentale per ridare corpo e lucentezza alla chioma e poter realizzare le acconciature desiderate.

Consigli per curare i capelli sfibrati

I capelli sfibrati necessitano di una profonda idratazione, da effettuare con i prodotti giusti, ma anche di alcuni accorgimenti da fare nella routine quotidiana. Ad esempio, i capelli devono essere pettinati e spazzolati usando strumenti adeguati, senza strapparli o tirarli, perché potrebbero danneggiarsi ulteriormente.

Una buona regola per rinvigorirli e risanarli è di eseguire dei massaggi sulla cute per riattivare la circolazione e stimolare i bulbi. Bisogna anche evitare situazioni di stress e osservare una alimentazione equilibrata, al fine di garantire alla chioma il corretto nutrimento.

Evitare anche di sottoporre i capelli a trattamenti aggressivi, per non renderli ancora più secchi ed eseguire impacchi mirati a ridare loro luminosità e morbidezza. Trattarli con maschere e balsamo adatti, all’olio di oliva, oppure all’olio di cocco, di jojoba, o di ricino, è la soluzione ideale per rinvigorirli.

Maschere o balsamo vanno lasciati in posa per qualche minuto, avvolgendo la chioma in un asciugamano, prima di procedere al risciacquo.

Quali prodotti usare per i capelli sfibrati

Per prendersi cura dei capelli sfibrati, quindi, oltre che seguire degli accorgimenti per ridare loro vitalità e splendore, occorre anche usare dei prodotti mirati, che eliminano la secchezza e restituiscano la naturale morbidezza.

Trattamenti alla cheratina, riparatori e in grado di ridare corpo e vigore alla chioma, formulati con altre sostanze che favoriscono lo scioglimento dei nodi, sono essenziali per curare i capelli. La scelta dei prodotti è fondamentale per avere la certezza di ottenere i migliori risultati possibili, per questo bisogna affidarsi a prodotti professionali per capelli,gli unici che possono garantire effetti sicuri fin dalle prime applicazioni.

Sul sito Nika.itpuoi trovare un’ampia gamma di linee di prodotti per ricostruzioni capelli, studiati apposta per trattare al meglio la chioma e ottenere anche a casa i risultati come quelli dal parrucchiere. Prendersi cura dei capelli non è mai stato così facile, grazie a prodotti specializzati nella riparazione dei capelli.