Centri estetici in Piemonte: scopriamo il metodo Perfecta di Monica Atzori

Sentirsi bene con il proprio corpo e correggere quegli inestetismi dovuti allo scorrere del tempo o ad uno stile di vita errato è l'obiettivo di moltissime donne. Trovare però dei professionisti in grado di offrire il massimo della serietà e garantire risultati reali non è così semplice purtroppo. In Piemonte non mancano di certo i centri estetici, ma sono davvero pochi quelli realmente validi, attenti anche ai più piccoli dettagli. A distinguersi a livello locale è senza dubbio il centro estetico di Monica Atzori, che si trova ad Acqui Terme: un luogo accogliente, pulito ed esclusivo, in cui è possibile sottoporsi a trattamenti di altissimo livello.

Monica Atzori è una professionista estremamente qualificata ed esperta nel settore: il suo metodo Perfecta sta riscuotendo un grande successo perché consente di ottenere miglioramenti visibili e reali. Scopriamo insieme come funziona questo trattamento.

Come funziona il metodo Perfecta di Monica Atzori

Il metodo Perfecta di Monica Atzori prevede una serie di trattamenti per il viso e/o per il corpo specificatamente progettati per favorire il benessere della persona a 360°. Sarebbe sbagliato definire questo metodo come un trattamento in particolare, in quanto Perfecta è un vero e proprio percorso di rimodellamento corpo, dimagrimento, tonificazione del viso, miglioramento generale che non è identico per tutte le clienti. Ogni donna ha i propri inestetismi da correggere ed il metodo Perfecta consente ad ognuna di intervenire in modo mirato sui punti più deboli, per ottenere un corpo edun viso del tutto nuovi, rigenerati.

Per questo motivo, il metodo Perfecta di Monica Atzori prevede una prima consulenza personalizzata nel corso della quale vengono valutati gli inestetismi da correggere e si mettono in chiaro gli obiettivi da raggiungere. Solo in seguito si procede con i trattamenti estetici veri e propri, che agiscono sia sul viso che sul corpo per donare una sensazione di benessere generale, totalmente avvolgente.

A cosa servono i trattamenti di Monica Atzori

Il metodo Perfecta di Monica Atzori, proprio perché personalizzato, è in grado di rispondere alle esigenze di tutte le donne. È possibile puntare maggiormente sul dimagrimento, sul rimodellamento del corpo, così come correggere la pelle a buccia d'arancia mediante un massaggio o un bendaggio anticellulite specifico ed effettivamente efficace.

Il metodo Perfecta è in grado anche di tonificare la pelle del viso, attenuando visibilmente i segni dell'età e donando un'immagine del tutto fresca, ringiovanita, riposata e distesa.

Parliamo insomma di trattamenti che si rivolgono a tutte le donne che hanno voglia di prendersi cura di sé e di coccolarsi per davvero. A coloro che desiderano ritrovare il piacere di stare bene nel proprio corpo e nella propria pelle, di guardarsi allo specchio e sorridere con soddisfazione.

Chi è Monica Atzori: professionista della bellezza

Monica Atzori è una vera e propria professionista della bellezza, con ben 15 anni di esperienza nel settore ed una formazione specifica in diversi ambiti: alimentazione, posturologia, taping, rimedi naturali, riflessologia, esercizi per sostenere il piano emozionale e molto altro. Parliamo insomma di una vera esperta, che ha elaborato un metodo destinato a riscuotere un enorme successo.