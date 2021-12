Cos'è la VPN? Tutto quello che devi sapere nel 2022

In questo articolo, troverai tutto quello che devi sapere sulle VPN e sulle connessioni VPN. Sei curioso di imparare esattamente cos'è una VPN? Oppure vuoi usare una VPN, ma non sai come funziona? Continua a leggere per imparare cos'è un servizio VPN.

Cosa sono le VPN?

Molte persone hanno sentito parlare della parola VPN ma non ne conoscono il significato. Ciò di cui hanno bisogno è una spiegazione semplice e diretta. Con gli articoli di questa pagina, padroneggerai rapidamente le basi. Sicurezza, privacy e libertà su Internet dovrebbero essere accessibili a tutti. Ecco perché pensiamo che sia essenziale che tutti sappiano esattamente cos'è una VPN e come funziona.

Le VPN stanno diventando sempre più popolari

Negli ultimi anni, le VPN sono diventate sempre più popolari. Questo non è così sorprendente: dopo tutto, una VPN ti dà un sacco di sicurezza e privacy online in più. Inoltre, i server VPN adatti permetteranno agli utenti di accedere a parti di internet che prima erano irraggiungibili per loro. Anche se le VPN erano inizialmente destinate principalmente all'uso aziendale, a questo punto ci sono anche molti fornitori di VPN private. Dopo tutto, internet è un luogo vasto con molte possibilità e pericoli. Una VPN ti aiuta a mantenere il tuo computer al sicuro e la tua privacy al sicuro. Naturalmente, questo è importante sia nel tuo lavoro quotidiano che nella tua vita privata.

Tutto quello che devi sapere sulle VPN

Sei curioso di sapere come funziona una VPN? Quali sono esattamente i vantaggi? Forse vorresti sapere a cosa prestare attenzione quando acquisti una VPN? Puoi imparare tutto questo e altro negli articoli qui sotto.

Una VPN per tutti i tuoi dispositivi

La cosa bella delle migliori VPN è che ti permettono di proteggere tutti i tuoi dispositivi allo stesso tempo; puoi installarle sul tuo computer portatile e desktop, ma anche sul tuo router, smart tv, tablet e smartphone, per esempio. Spesso avrai bisogno di un solo abbonamento per questo.

Una VPN per ogni paese

Una delle caratteristiche più preziose di una VPN è che può sbloccare parti di internet. Questo significa che avrai accesso a siti web, stream e abbonamenti che altrimenti non saresti in grado di visitare o utilizzare. Questo è particolarmente utile quando sei in vacanza e vuoi utilizzare i tuoi servizi regolari, anche quando sei all'estero.

Non importa dove ti trovi nel mondo, utilizzando il giusto server VPN, sarai in grado di cambiare il tuo indirizzo IP e accedere a Internet come se fossi in un altro paese. Che tu voglia un indirizzo IP tedesco, uno americano o uno giapponese, una VPN può aiutarti. Leggi le nostre istruzioni e raccomandazioni specifiche per paese qui sotto per saperne di più!

Caratteristiche preziose di una VPN

Diversi fornitori di VPN offrono diversi servizi. Tuttavia, ci sono molte caratteristiche e funzionalità che le migliori VPN offriranno tutte. Una buona VPN potrebbe avere:

● Una rete di server veloce ed estesa: più server VPN offre un provider, più possibilità avrai.

● Un kill switch: questa opzione assicura che la tua connessione sia sicura anche se la VPN si disconnette temporaneamente.

● Protocolli VPN sicuri: il modo di crittografia della tua connessione è estremamente importante. Il protocollo VPN scelto può fare la differenza.

● La possibilità di richiedere un IP dedicato: con un indirizzo IP dedicato, è meno probabile che tu abbia a che fare con connessioni lente e blocchi VPN.

● Una buona combinazione delle caratteristiche giuste e idealmente adatte alla tua situazione assicura una buona VPN.