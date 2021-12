Recinzioni in giardino: sicurezza per la famiglia e gli animali

Avere a propria disposizione un giardino di grandi dimensioni o uno spazio aperto è un gran vantaggio, dal momento in cui si tratta dl spazi molto versatili nel quali trascorrere le ore pomeridiane In tranquillità, far divertire i propri bambini o lasciar correre I propri animali domestici. Spesso, però, chi possiede un giardino ha a che fare con problemi di privacy o di sicurezza: la sicurezza perimetrale è sicuramente la prima cosa a cui pensare per risolvere I propri problemi e garantire all'esterno della propria abitazione sicurezza e tranquillità.

Un buon sistema dl sicurezza perimetrale vi garantirà che non entri nessuno dall'esterno, oltre a permettervi di controllare ciò che accade all'interno del vostro giardino o spazio aperto.

La prima cosa che vi consigliamo, dunque, è provvedere all'installazione di un buon sistema perimetrale, che riesca a coprire la maggior parte dell'area circostante alla propria abitazione e che non sia penalizzato dalle condizioni dell'illuminazione; seguendo una serie di trucchi e accortezze riuscirete ad avere il perfetto sistema di sicurezza perimetrale che vi regalerà una tranquillità mai avuta prima, anche nel caso in cui dobbiate lasciare l'abitazione per un periodo medio o lungo.

L'importanza delle recinzioni per il benessere degli animali domestici

Le recinzioni in giardino sono fondamentali per la sicurezza degli abitanti della casa e, soprattutto, per quella degli animali domestici che vivono all'esterno della casa: prestare sufficiente attenzione alla sicurezza della recinzione perimetrale significa sentirsi protetti sia durante il giorno, sia durante la notte, senza temere che gli animali domestici possano fuggire o possano essere disturbati o, peggio, infastiditi dai passanti o da chi, durante la notte, possa decidere di intrufolarsi nell'abitazione.

Esistono in commercio infiniti tipi di recinzioni e cancelli che ben si adattano alle esigenze di tutti: è fondamentale scegliere quella che meglio si adatta al tipo di giardino che avete a disposizione; grazie alla recinzione, infatti, oltre a proteggere i vostri animali domestici dai pericoli presenti all'esterno, potrete delimitare determinate aree nelle quali volete che non vadano perché delicate o pericolose per le loro salute e sicurezza.

Le recinzioni per animali sono sicure: studiate per garantire loro Il massimo della sicurezza, presentano un'altezza sufficiente per impedire al cani o al gatti di scavalcarle e non hanno ferri sporgenti che potrebbero ferire gli animali domestici.

Le recinzioni Retissima per gli animali domestici

Pensando al benessere dei vostri animali e alla soddisfazione dei clienti, Retissima Srl ha sviluppato a diversi modelli di rete da utilizzare per recintare e il vostro giardino o spazio aperto.

Il Pannello Basic, Il Pannello Royal, la Rete Elettrosaldata Lombar, la Rete Elettrosaldata Voltar e la Rete Griglia e Maglia Sciolta sono state pensate per rispondere al meglio a tutte le vostre esigenze.

Si tratta, in tutti i casi, di pannelli elettrosaldati che presentano, grazie alle nervature orizzontali, una maggiore rigidità e durabilità; sono zincati a caldo e rivestiti in poliestere. I pali sono il lamiera d'acciaio e presentano un diametro di 48 mm; sono provvisti dl un tappo in plastica su entrambe le estremità.

Vi è, in alcuni casi, la possibilità di aggiungere alla recinzione una o più linee di filo spinato, cosi da ottenere una maggiore sicurezza all'interno della propria abitazione.

Le recinzioni vanno poggiate sul terreno con dei plinti di calcestruzzo o su muretti forati con piastre e tasselli ad interasse.

Gli specialisti di Retissima Srl e i vari tecnici potranno seguirvi sin dalla progettazione alla posa ma anche nella gestione burocratica per la richiesta dei permessi comunali e quant’altro. Insomma: affidarsi ai professionisti delle recinzioni è fondamentale.