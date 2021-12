Manca poco al "Natale in Contrada" di Peveragno: ecco le strade chiuse in occasione dell'evento

Come ogni anno l'arrivo a Peveragno di "Natale in Contrada" impone alla viabilità locale alcune modifiche. Che l'amministrazione comunale ha pubblicato in forma integrale sul proprio sito internet, ma che riportiamo qui di seguito.

In generale, dalle 8 del 24 dicembre alle 24 del 26 dicembre la sosta di tutti i veicoli è vietata con rimozione forzata in piazza Pietro Toselli (nel tratto compreso tra la medesima con via Bersezio e via IV Novembre, corrispondente al retro palazzo comunale), via Giordana di Clans, via Abate, piazza San Domenico e via Bonelli (nella parte relativa all'intesezione con piazza San Domenico).

Nei giorni specifici del 24 e 26 dicembr,e dalle 13 alle 24, circolazione e sosta dei veicoli sono vietate con previsione di rimozione forzata in via Abate, vicolo Tripoli, piazza Carboneri, piazza San Domenico, via Motrucco, via Bonelli (all'intersezione con piazza San Domenico), via Meineri (all'intersezione con piazza San Domenico) e via Giordana di Clans.

Negli stessi giorni ma negli orari 19-24, circolazione e sosta dei veicoli sono vietate con previsione di rimozione forzata in via Piave (nel tratto compreso tra l'intersezione della medesima con via Vittorio Veneto e via Roma), via Roma, via Marconi e vicolo Municipio.