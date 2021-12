Calcio, serie D: prima della pausa natalizia, il Casale obbliga il Bra al 'ko'

Il Casale "obbliga" il Bra a concludere l'anno solare e sportivo, con un ko. Ieri pomeriggio al "Palli" di Casale Monferrato, è 3-1 il punteggio finale che obbliga i giallorossi a rimanere a quota 23 in classifica.



Dal 1° minuto, in casa Bra, esordio per l'attaccante Manuel Pavesi. Forte impegna Tunno al settimo della prima frazione, bravo a controllare la palla in presa bassa. Rossini ci prova in diagonale, poco più tardi, ma la mira non è precisa. Destro dalla distanza di Marchisone al 26', sfera che termina sul fondo. 1-0 Casale al 35': dagli sviluppi di un angolo, traversone di Candido e colpo di testa vincente di Rossini. 2-0 al 37': batti e ribatti in area e palla in rete con Continella. Quasi sul "gong" del primo tempo, arriva la rete che riapre il match grazie a Stefano Capellupo: calcio piazzato dal limite dell'area del capitano giallorosso e 2-1! Primo gol in maglia braidese per il centrocampista 1988.



Tra il 20' e il 26' della ripresa (con Marchisone e Tuzza) gli ospiti vanno vicini al pareggio, ma in entrambe le occasioni il Casale si salva. Poco prima del trentesimo, i nerostellati beneficiano di un penalty: il neo-entrato Giacchino cade in area dopo un contrasto e Forte, dagli 11 metri, spiazza Tunno. Poco dopo, Ferla non concretizza una ghiotta occasione per il possibile 3-2. Bra in 10 uomini al 35' per un rosso diretto mostrato a Marchisone, dopo un fallo sulla linea mediana. Si arriva al fischio finale e il match si conclude sul 3-1.



Dopo la sosta natalizia, il Bra tornerà in campo mercoledì 5 gennaio: alle ore 15 al "Bravi", ospiterà la Sanremese.