Vera e Denise aspettano ancora il loro regalo di Natale!

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero oggi vi presenta Denise e Vera.



Denise è una cucciola di circa 9 mesi, taglia media, affettuosa e vivace.



Vera è una lupetta di circa 8 mesi, molto bella e buona.



Sono entrambe due cucciole, non meritano di crescere in canile.

Aspettano la loro occasione per vivere una vita felice con la loro nuova famiglia.



