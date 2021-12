Asl CN1 e MontagnaTerapia: conclusa la stagione 2021

Ben-essere in cammino ha terminato le uscite di MontagnaTerapia in programma per l’anno 2021: un intervento di promozione alla salute gestito in modo congiunto dal Dipartimento Dipendenze Patologiche (SerD di Saluzzo) e il Consorzio Monviso Solidale (Cooperativa Armonia) sul territorio saluzzese.

“Sabato 11 dicembre - spiegano gli organizzatori dell’evento - nella giornata internazionale della montagna, di fronte al ‘Re di Pietra’, ci siamo scambiati gli auguri di Natale. E salutati in attesa del nuovo anno. E’ stata un’escursione sulla neve, in una giornata soleggiata e serena, quella che ci ha visti protagonisti, dove la serenità non era solo nel cielo ma anche nelle persone che durante le 8 uscite, a cadenza mensile, hanno potuto gradualmente sperimentarsi in un crescendo di fatica, conquista e integrazione.”

L’integrazione è stata il filo conduttore del progetto, impostato su obiettivi individuali rivolti ai partecipanti, per permettere di ‘tenere insieme’ le parti diverse di sé: quelle malate con quelle sane; ma ha anche conseguito obiettivi organizzativi, creando nuove collaborazioni tra servizi differenti che operano sullo stesso territorio.

Il progetto è stato impreziosito dalla presenza di Domenico, Pierfranco, Mario e Gabriele che nel loro ruolo di volontari hanno contribuito alla sua realizzazione.

L’appuntamento è per il prossimo anno con l’intento di proseguire e incrementare la partecipazione attiva.