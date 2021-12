Evento Evergreen "Il Bonelliano dell'anno": quest’anno il premio è andata ad Aleksandra Kolndrekaj, di Chiusa Pesio

Grande soddisfazione in Sala San Giovanni a Cuneo per l’evento più importante del Bonelli: il riconoscimento del “Bonelliano dell’Anno” da parte dell’Associazione Evergreen e l’assegnazione dei Premi e delle Borse di studio agli studenti più meritevoli.

“Il Bonelli incontra...” è il titolo della manifestazione che ogni anno premia gli alunni e gli ex alunni che si distinguono per l’impegno e la professionalità nel lavoro.

Quest’anno la cerimonia è stata particolarmente coinvolgente: a essere premiata è stata una ragazza, Alessandra Kolndrekaj, di origini albanesi arrivata in Italia nel 1998 (a Chiusa di Pesio), che ha dimostrato con il suo successo l’importanza dell’inclusione scolastica. L’ex alunna, economista alla BCE, è stata insignita della spilletta d’argento simbolo dell'Associazione Evergreen quale “Bonelliana dell’Anno 2021" per essersi distinta in modo significativo nel corso della propria vita lavorativa.

La dottoressa (è già laureata) è stata presentata al pubblico dall’attuale dirigente scolastica, dott.ssa Aimone Maria Teresa, e ha tenuto un’interessante conferenza sul ruolo rivestito dalla Banca Centrale Europea in relazione alla situazione vissuta dall’economia europea durante la pandemia inoltre, ha presentato in modo esaustivo i dati sui consumi e sui risparmi prima e dopo il lock down.Infine, la relatrice ha sottolineato come i poveri abbiamo consumato almeno il 30% dei risparmi contro i ricchi che, invece, hanno mantenuto stabile il proprio tesoretto. Ultima riflessione è stata sulla disuguaglianza tra la popolazione migrante e quella ospitante. La ricerca effettuata dalla ricercatrice cuneese ha posto in evidenza una differenza salariale tra i lavoratori di almeno il 20% (a sfavore, ovviamente, dei migranti) oltre ad altri aspetti socio-economici che, purtroppo, incidono pesantemente sui rapporti interni di uno stato.

“Mi complimento per il prestigioso riconoscimento- ha commentato la dirigente scolastica, prof.ssa Aimone Maria Angela – perché è per la scuola che oggi rappresento, il BONELLI, un onore, nonché una soddisfazione, vedere che i propri studenti sono soddisfatti ed orgogliosi della scuola che hanno scelto e che abbiano, ovviamente, un meritato e lodevole successo professionale”.

All’interno della cerimonia, inoltre, si è dato spazio al conferimento dei premi e delle borse di studio- edizione 2021- ai seguenti alunni:

PREMIO Pietro RIBERI: Bussone Fabio 5^B afm - Gallo Chiara 5^B rim

PREMIO Gessica GALLIASSO: Otta Chiara 5^A afm

PREMIO Marisa DI STEFANO: Giraudo Beatrice 3^C rim

BORSE DI STUDIO "BONELLI": Cantamessa Angelica 3^B afm, Corradi Niccolò 5^B rim, De Rinaldis Elvira 3^B afm,-Duczon Kevin Lorand 5^A afm, El Maliyani Maha 5^A rim, Marasco Margarita 4^A rim, Maurino Beatrice 5^A rim, Pagliero Martina 5^B rim.

BORSA DI STUDIO ITC BONELLI "EVERGREEN": Bernardi Alice 4^A afm - Mocellini Vanessa 3^A sia.

La cerimonia di stamattina ha confermato ancora una volta la serietà del noto Istituto cuneese, il BONELLI, conosciuto da sempre per l’indirizzo “economico d’eccellenza” di cui si fregia, in quanto licenzia ogni anno valentissimi esperti in gestione d’impresa, nel marketing e nei sistemi informativi aziendali.

L’associazione “EverGreen” con il premio “il Bonelliano dell’anno” dimostra quanto stia a cuore alla scuola il successo nel lavoro degli studenti del Bonelli. Questo cordone ombelicale è importante perché sinonimo di forza, correttezza e grande professionalità.