Iscrizioni aperte per la 19ª edizione del Fitwalking del Cuore

Si sono aperte le iscrizioni all’edizione numero 19 del Fitwalking del Cuore, edizione che torna in presenza dopo lo stop e l’effettuazione in forma virtuale del 2021.



A farlo sapere il comitato organizzatore della manifestazione.



Naturalmente sarà anche questo un Fitwalking del Cuore ancora condizionato dalla pandemia, con attenzione alle norme in essere e alcune limitazioni atte a evitare assembramenti non controllabili, con le partenze cadenzate e un percorso unico (quello della collina saluzzese) seppure, anche quest’anno, la vicinanza dei Comuni di Manta e di Verzuolo non mancherà.



Le associazioni aderenti sono molto numerose, ben 37, e contribuiranno tutte insieme al successo di questa edizione ancora un po’ particolare ma che rimette tutti nuovamente insieme.



Il Comitato organizzatore ha deciso di mantenere anche quest’anno il costo del pettorale a 5 euro (può essere acquistato solamente attraverso le associazioni aderenti) con incluso il pacco gara per i primi 8mila iscritti. Come sempre il ricavato delle iscrizioni formerà la quota solidale che ritornerà proporzionalmente alle diverse associazioni no profit del territorio per sostenere i progetti presentati pubblicati sulla pagina web dell’evento.



La corsa ad accaparrarsi un pettorale è quindi partita e da subito sta facendo registrare il solito interesse ed entusiasmo con tutte le associazioni impegnate a realizzare numeri importanti.



Si tratta di una ripartenza quasi normale, un segnale di fiducia che gli organizzatori e la città vogliono dare con forza. Sarà un poco più complesso del solito, ma con l’aiuto di tutti nel rispetto delle norme vigenti sarà ancora una volta un momento di forte coinvolgimento per la città ed il territorio.



Non mancano anche le iniziative di avvicinamento tra cui le uscite di gruppo collegate al progetto “Rinascita”. Ogni sabato pomeriggio alle ore 14, partendo da piazza Buttini (tribunale), sarà possibile camminare un’ora insieme a tanti amanti del camminare e con l’accompagnamento di esperti dell’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia e personale dello Spresal (Asl) di Saluzzo. Non servono prenotazioni, ma è sufficiente trovarsi entro le 14 per unirsi al gruppo.



Ricordiamo che i pettorali del Fitwalking del Cuore possono essere acquistati direttamente tramite le associazioni aderenti oppure nei punti iscrizione indicati dalle stesse associazioni.



I volontari del Fitwalking del Cuore sono impegnati a predisporre i pacchi gara che saranno consegnati anticipatamente tramite le associazioni all’atto dell’iscrizione, esattamente come avvenne un anno fa in occasione dell’edizione virtuale.



Partecipazione virtuale che sarà riproposta anche quest’anno per chi preferirà muoversi in autonomia oppure residente in località più distanti (da anni il fitwalking del cuore conta molti appassionati in tutte le Regioni italiane). Sarà possibile fare la propria camminata e poi inviare una fotografia, un’immagine significativa o simbolica (ad esempio chiudendo le dita a cuore) indossando il pettorale dell’edizione 19 del fitwalking del cuore. Le immagini saranno pubblicate sui supporti social dell’organizzazione e sui media di riferimento.