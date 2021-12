Quattro positivi nella Bosca San Bernardo: salta il match contro Busto Arsizio

In seguito all’accertata positività al Covid-19 di quattro membri del gruppo squadra della Bosca S. Bernardo Cuneo, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra Unet e-work Busto Arsizio e Bosca S. Bernardo Cuneo originariamente in programma domenica 26 dicembre alle ore 18.15.



I quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono stati posti in isolamento fiduciario;



Cuneo Granda Volley applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le autorità sanitarie. La situazione è costantemente monitorata dallo staff medico biancorosso, che nei prossimi giorni effettuerà ulteriori screening per accertare eventuali nuove positività.