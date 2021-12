Anche Marta Bassino al Quirinale con la delegazione di atleti Olimpici e Paralimpici in partenza per i Giochi Invernali 2021

C'era anche la celeberrima atleta borgarina Marta Bassino nella delegazione di atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2021 che oggi - giovedì 23 dicembre - ha fatto visita al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.



A guidare la rappresentanza il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. L'inno nazionale - eseguito da alcuni membri della Junior orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia - ha aperto la cerimonia, che ha visto anche l'intervento di Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



E' stato Mattarella stesso - prima di lasciarsi andare al proprio discorso ufficiale - a consegnare la bandiera italiana all'alfiere della squadra Olimpica Sofia Goggia e a quello della squadra Paralimpica, Giacomo Bertagnolli. L'inno dei Giochi Olimpici ha poi concluso la celebrazione.



A riportare la dichiarazione di Marta Bassino è stato il Corriere dello Sport nell'edizione online: "Non ero mai stata qui al Quirinale, sento un po' di emozione, ho il cuore che batte a mille. Ce la metteremo tutta per portare alto l'onore dell’Italia".