Attivato il nuovo GeoPortale del Comune di Cuneo

Informiamo i nostri lettori cuneesi che in riferimento al territorio del Comune di Cuneo è stato attivato il nuovo servizio "GeoPortale GisMaster", un Sistema Web GIS che permette di accedere alle informazioni geografiche, utilizzando un semplice browser.



Il GeoPortale è un sistema informativo territoriale online, che permette ai cittadini di accedere a utili servizi di consultazione cartografica online. Sul GeoPortale sono attualmente consultabili i dati di azzonamento del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, oltre che le basi catastali e aerofotogrammetrica.



Attraverso questo innovativo accesso telematico diretto alle informazioni territoriali è possibile interrogare la cartografia su uno o più livelli cartografici, a seconda di che cosa interessa rendere visibile di volta in volta e visualizzarne i dati associati.



Il GeoPortale risulta accessibile tramite un qualsiasi browser (Explorer, Edge, Chrome, Firefox o Safari), senza dover installare alcun componente aggiuntivo, in modo tale da rendere il servizio fruibile dal proprio dispositivo fisso o mobile.



È possibile visualizzare ed interrogare la cartografia, eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa, utilizzare i servizi WMS (Web Map Service) e Google Street View.



Il GeoPortale prevede la possibilità di scaricare i dati geografici; tale aspetto risulta essere un utile strumento al servizio dei professionisti, che consente di ottenere un estratto di mappa sempre aggiornato allo stato di fatto, importante per la predisposizione delle pratiche da inoltrare agli Uffici.