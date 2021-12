“La bici di Gianpi” in mostra a Dronero fino al 6 gennaio

Il teatro Iris di Dronero ospita fino al 6 gennaio prossimo (solo domenica pomeriggio) nella sala Milli Chegai la mostra “Le bici di Gianpi” dedicata ai tanti originali modelli di biciclette costruite da Gianpaolo Belliardo, dronerese, ex dipendente della Provincia, scomparso nel 2019 all’età di 46 anni per un male incurabile.

Belliardo, dotato di grande manualità e inventiva, nel tempo libero amava costruire e apportare modifiche ad oggetti, ma soprattutto ideare e costruire particolari biciclette, alcune senza raggi, senza mozzo o con tre ruote, che si potranno ammirare in mostra. A Belliardo e alle sue creazioni amici e colleghi della Provincia hanno dedicato un’esposizione a gennaio 2020 nella Sala Mostre del palazzo provinciale che ha riscosso un grande successo di visitatori ed estimatori. Anche oggi, come in quell’occasione, le offerte raccolte saranno devolute all’associazione Lilt (Lega italiana lotta ai tumori), sezione provinciale di Cuneo.