"Per portare gioia e speranza": saggio di Natale delle classi musicali dell'Istituto Comprensivo di Dronero

Chitarre, clarinetti, flauti e percussioni. La musica come abbraccio di vicinanza, solidarietà e sincero augurio.



L'altro ieri e ieri pomeriggio, martedì 21 e mercoledì 22 dicembre, presso la Chiesa di Roccabruna, le classi prima, seconda e terza musicale della scuola secondaria di Dronero hanno dato vita al saggio di Natale.



L'impossibilità di esibirsi dal vivo di fronte a genitori, parenti ed amici a causa dell'emergenza sanitaria ha reso tutto diverso, ma non ha fermato l'entusiasmo dei ragazzi.



Diretti dai professori, Luca Cerelli, Armando De Angelis, Alberto Savatteri e Sara Rinaudo si sono esibiti. Melodie accomunate dal desiderio di portare gioia e speranza, a ricordare la preziosità del Natale.



Non soltanto musica. Alcuni ragazzi hanno anche letto dei pensieri dedicati alla tradizionale ricorrenza e sul significato dei brani suonati.



Presente durante le registrazioni la dirigente scolastica, la prof.ssa Vilma Margherita Bertola, che si è molto complimentata con i ragazzi. Da parte sua l'augurio a tutte le famiglie.



Il saggio è stato registrato e già di questi giorni, prima di Natale, dovrebbe essere visibile sul portale dell'Istituto Comprensivo.