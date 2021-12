Volley, serie A2: derby di fine anno tra Cuneo e Mondovì

E’ tempo di derby nella “Granda”! Domenica 26 dicembre, alle ore 18, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo sarà ospite del Synergy Mondovì al “Pala Manera”, chiudendo così di fatto il girone d’andata della regular season. Dopo molti anni, finalmente le due compagini si affronteranno in una gara ufficiale con le rispettive tifoserie in tribuna a sostenerle; nella scorsa stagione, infatti, entrambi i confronti si erano svolti a porte chiuse.



Un match sentito come lo sono sempre i derby, ma soprattutto importante per Botto e compagni che cercheranno la vittoria piena in vista dell’imminente Coppa Italia; il fischio d’inizio il 6 gennaio e per le prime quattro classificate del girone d’andata il fattore campo sarà un bel punto di partenza.



A pochi giorni dal derby abbiamo chiesto proprio a Capitan Iacopo Botto come arriva la squadra al termine del girone e soprattutto se c’è attesa per il confronto con Mondovì: «I derby sono sempre partite particolari e molto sentite, sarà emozionante giocare questo derby con il pubblico, noi vogliamo continuare ad esprimere il nostro gioco migliore. Ci aspettiamo una partita difficile contro una buona squadra, dovremo affrontarla con aggressività e molta concentrazione».