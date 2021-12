A Natale è vero che siamo tutti più buoni: raccolti quasi 2 mila euro e doni per i bambini di Casa Ugi [FOTO]

Chi l’ha detto che Babbo Natale non esiste? Prendete ad esempio l’iniziativa che domenica 19 dicembre ha visto radunarsi nel centro di Bra tanti Santa Claus a bordo di rombanti moto al posto delle renne. Questa parata di beneficenza è stata organizzata per raccogliere fondi a favore di Casa Ugi, Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. Un bel progetto, che merita di essere raccontato.

Barba bianca, cappello con pon pon d’ordinanza, la giacca rossa. In sella ai propri bolidi, i Babbi bikers hanno fatto il pieno di allegria tra i passanti, trovando anche il sindaco G ianni Fogliato subito immortalato in un simpatico scatto. Si è trattato di un grande momento di festa e di solidarietà, nato tante edizioni fa con la voglia di fare del bene, di stare insieme, divertendosi sopra una moto.

Aggiungendo: “Sono riconoscente agli sponsor (se li elenchiamo tutti domani siamo ancora qui, ndr) ed a tutti i partecipanti che credono in questa bellissima iniziativa, come i Langanster Free Chapter sempre presenti tutti gli anni, così come il Vespaclub Alba, i Curnaias e tutti coloro che si sono uniti a questo appuntamento speciale. Far del bene fa star bene. Siamo felici per il sorriso grandissimo che siamo riusciti a donare a tutti i bambini e genitori di Casa Ugi”. Bravi tutti!