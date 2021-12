A Villanova Mondovì torna il "Concorso Presepi in Grotta dei Dossi"

Nell'incantevole scenario naturale della Grotta più colorata d'Italia riapre ai visitatori la mostra concorso "Presepi nella Grotta dei Dossi" giunta alla sua XXI edizione.

L'anno scorso avrebbe festeggiato il ventennale se la pandemia non avesse bloccato questo tradizionale evento che si è confermato come uno dei più interessanti e originali del Piemonte.

La premiazione dell'ultima edizione è stata possibile solo due settimane fa e il vincitore assoluto è stato il Laboratorio di Ceramica Creativa di Savona con il suo grandioso presepe composto da una miriade di personaggi e casette che rappresentavano i mercatini di Natale e con al centro, in pineta, una poetica Natività cosparsa di neve.

Quest'anno sono già quasi 40 gli espositori che stanno ambientando negli angoli più colorati e suggestivi della grotta le loro bellissime opere. L'esposizione inizierà il giorno di Natale 25 Dicembre e sarà aperta tutti i pomeriggi fino al 9 Gennaio con orario dalle 15 alle 18 (ogni ora una visita guidata); proseguirà poi ancora tutte le Domeniche nel mese di Gennaio fino al 30.

Saranno presenti le opere delle quattro categorie in concorso: artisti, scuole, associazioni e bambini. I visitatori che si inoltreranno in questo percorso affascinante cosparso di laghetti e rocce dalle forme più strane potranno votare i presepi da loro preferiti e immergersi in un'atmosfera natalizia suggestiva e coinvolgente. Per le visite é OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE telefonando ai numeri: 339.796.6644 – 339.852.6515 – 333.979.0007