Bra, vigilia con 195 positivi e sei ricoverati in ospedale

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 23 dicembre, sono 195 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Sei cittadini braidesi al momento ricoverati all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



“Continua anche in città, come da andamento nazionale e territoriale, il trend in crescita dei contagi – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato –. Alla luce di questi dati, si richiede con ancora maggiore attenzione il fedele e scrupoloso rispetto delle regole e delle misure di prevenzione. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato l’obbligo (finora in vigore fino al 31 gennaio) di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca. Una misura che in città avevamo anticipato già nelle scorse settimane e che ora si estende a tutta Italia. Come da decreto legge del Governo, è inoltre obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per eventi e competizioni sportive, al chiuso o all’aperto, come anche su tutti i mezzi di trasporto. Maggiori informazioni sulle misure previste dal nuovo decreto sul sito del Governo e su www.comune.bra.cn.it. Intanto, proseguono senza sosta le vaccinazioni, anche a Natale (solo presso l’hub di Verduno) e a Santo Stefano, come da modalità indicate dalla Regione Piemonte.



A tutta la cittadinanza rivolgo un sincero augurio di buon Natale e di un felice 2022, nella speranza che siano feste serene ma anche prudenti e responsabili: è fondamentale per non buttare al vento l’impegno e il coraggio con cui la nostra città ha attraversato questo altro anno di pandemia”.



I dati sui contagi sono consultabili, quotidianamente aggiornati, sulla piattaforma https://www.regione.piemonte.it/web/covid-19-mappa-piemonte.