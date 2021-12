Gli auspici del sindaco di Alba Carlo Bo per un 2022 all'insegna della ripartenza [VIDEO]

2022: l’anno della ripartenza. Così Carlo Bo, il sindaco di Alba, nel suo video di auguri per i nostri lettori, alla vigilia delle Festività. Un messaggio ricco di speranza per il prossimo futuro, improntato sul “fare” per valorizzare sempre di più il territorio albese, le Langhe ed il Roero.

"Finiamo un 2021 in cui abbiamo convissuto ancora con la pandemia. Alba ed il territorio hanno iniziato a ripartire, anche grazie ad eventi importanti quali Alba Capitale della Cultura d’Impresa, le nove settimane intere della Fiera del Tartufo con quasi 100 mila visitatori. Nel 2022 avremo la Global Conference per il turismo, i 100 anni dalla nascita di Beppe Fenoglio. Due esempi che confermano la nostra voglia di ripartenza, per andare alla velocità che meritiamo, e che il mondo merita".