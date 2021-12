Semaforo antismog: Torino sempre rossa, Natale in arancione per la Granda

Si conferma ancora di colore arancione il semaforo antismog in vigore anche ad Alba, Bra e negli altri centri della Granda con popolazione superiore ai 10mila abitanti.

L’Arpa ha infatti registrato il perdurare dei fenomeni di inquinamento che coinvolgono l’interna Piemonte e che hanno comportato il ritorno all’arancione per tutta la regione con l’eccezione dell’area metropolitana di Torino, da giorni tinta di rossa.



Fino al prossimo 27 dicembre compreso – giorno in cui l’Arpa procederà a una nuova verifica dei livelli di PM10 – rimangono quindi operative le misure straordinarie antinquinamento adottate dalle Regioni del bacino padano, tra le quali il blocco dei veicoli Diesel fino alla categoria Euro 5 dalle ore 8.30 alle ore 18.30 anche nei giorni festivi e l’introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.





COSI’ A BRA

Per quanto riguarda Bra, l’elenco completo delle misure adottate in corrispondenza dei diversi livelli di allerta sono indicate sul sito internet del Comune, nella pagina dedicata alle “Limitazioni antismog”. Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è il centro abitato di Bra, con l’eccezione delle strade indicate nella mappa della viabilità consentita pubblicata sul sito, nell’area tematica “Ambiente”, nella quale si possono trovare tutte le informazioni in merito.





LE ZONE INTERDETTE AD ALBA

In caso di semaforo arancione o rosso, ad Alba, le misure antismog si applicano nella “Ztl Ambientale”, ovvero in centro abitato, escluse Località Altavilla, Madonna Como, San Rocco Seno d’Elvio, San Rocco Cherasca, Corso Asti, Corso Canale, Corso Bra, Località Scaparoni, Piana Biglini, Piana Gallo, Tangenziale est/ovest della Strada provinciale 3 e 9, Strada provinciale n. 429 (Alba-Cortemilia).



Per consentire ai veicoli provenienti dalle zone extraurbane di percorrere le principali arterie stradali senza attraversare la città di Alba, sono anche esclusi dalla “Ztl Ambientale” alcuni tratti:

- per la provenienza Diano – frazione Ricca d’Alba in direzione corso Cortemilia: corso Langhe, corso Enotria, Strada Cauda, via Franco Centro, corso Europa, via Dario Scaglione, incrocio rotatorio di via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;

- per la provenienza Località Altavilla / Madonna Como e San Rocco Seno d’Elvio direzione obbligatoria per Strada Serre, via Santa Margherita, via Rio Misureto, corso Enotria, Strada Cauda, via Franco Centro, corso Europa, via Dario Scaglione incrocio rotatoria di via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;

- provenienza incrocio rotatorio via Dario Scaglione / Via Ognissanti direzione piazzale Ferrero parcheggio antistante Società Ferrero S.p.A.

Il livello di allerta è indicato sul sito internet del Comune di Alba http://www.comune.alba.cn.it, aggiornato ogni lunedì, mercoledì e venerdì.

Tutti i dettagli sul testo completo dell’Ordinanza Miglioramento Qualità dell'Aria - Alba 09_2021 sono reperibili sul sito http://www.comune.alba.cn.it, nelle sezioni “Notizie in primo piano” e “Polizia municipale”.