Borsa e investimenti: cosa aspettarsi dai mercati nei prossimi mesi? Il punto degli esperti

Per gli investitori di borsa il 2022 si preannuncia un anno interessante ma al tempo stesso complesso, con diverse tematiche al centro della scena macroeconomica che possono influenzare in modo determinante il rendimento delle operazioni. Analisti e investitori si stanno infatti interrogando su quale possa essere il futuro dei mercati nei prossimi mesi e quali saranno le logiche in grado di orientarli. Non tutti gli esperti del settore concordano ovviamente tra loro, in quanto gli scenari possibili sono vari.

L'aspetto su cui sono però tutti d'accordo riguarda il fatto che vi saranno inevitabilmente degli asset che potranno avvantaggiarsi sugli altri e acquisire maggior valore. In generale infatti in ogni periodo, anche nel più complesso, vi sono sempre dei settori in grado di consolidarsi. L'andamento dei mercati azionari nei prossimi mesi sarà però inevitabilmente dettato anche dall'evolversi della situazione generale, visto che i timori legati al superamento della pandemia pesano sull'andamento dei listini.

Per chi inizia ad investire in borsa in questo periodo è assolutamente fondamentale scegliere bene ogni singolo passo, soppesandolo attentamente: dalla scelta delle modalità d'investimento, all'individuazione degli asset su cui "puntare". In ognuna di queste fasi assumono un ruolo molto importante la formazione e l'aggiornamento relativi al mondo degli investimenti finanziati. Da questo punto di vista, può essere utile leggere le guide e gli approfondimenti messi a disposizione da GiocareInBorsa24 , punto di riferimento sia per coloro che si stanno avvicinando per la prima volta al trading online sia per coloro che, invece, vogliono essere sempre informati sulle evoluzioni del mercato, al fine di individuare le giuste strategie di investimento.

Possibili scenari dei prossimi mesi

Al momento il modo più semplice, conveniente ed economico per investire è sicuramente quello che prevede l'utilizzo delle piattaforme per il trading online. I principali broker permettono di operare in assenza di commissioni, in modo assolutamente semplice ed intuitivo. Per la scelta degli asset è fondamentale operare una valutazione della situazione attuale e delle prospettive future.

Molti analisti prevedono degli importanti rialzi nei prossimi mesi, grazie al superamento della pandemia da Covid 19. Il concretizzarsi di questa speranza farebbe sicuramente guadagnare importanti quote di mercato ai titoli che hanno perso di più negli ultimi due anni, come ad esempio quelli di settori come: automotive, food and beverage, viaggi e compagnie aeree. Di conseguenza tornare ad investire su questi asset può essere una mossa logica per chi crede in questo scenario positivo.

Sull'altro piatto della bilancia pesano però, come dimostrato anche in questi giorni dall'andamento dei listini di tutto il mondo, i timori per nuove varianti e a volte basta un minimo cambiamento per innescare una serie di vendite. Uno scenario così incerto, in cui purtroppo la pandemia continua a imperversare, potrebbe rendere maggiormente convenienti i titoli che in questi due anni sono cresciuti di più, come ad esempio quelli legati al settore tech, al farmaceutico e al mondo dell'intrattenimento digitale.

Un buon compromesso

La situazione attuale è quindi molto incerta e mette ogni investitore davanti ad una scelta, che deve essere sempre ben ponderata. Per chi non desidera "schierarsi" in nessuno di questi due fronti, che inevitabilmente comportano dei rischi, è possibile trovare un compromesso intermedio, con due differenti alternative: provare ad individuare delle realtà emergenti, magari al momento poco conosciute, o scegliere l'affidabilità dei colossi del settore.

Negli ultimi due anni vi sono alcuni settori meno noti e che hanno portato dei buoni rendimenti, ovviamente scegliendo bene i titoli. Tra questi vi sono ad esempio ambiti come:

Nanotecnologie .

. Chirurgia robotica.

Energie rinnovabili.

Biomedicina .

. Videogames.

Cibi vegetali.

Social network.

Questi sono soltanto degli esempi che mostrano però come al giorno d'oggi sia possibile individuare dei settori strategici che possono potenzialmente crescere, a prescindere dagli effetti generati dalla pandemia. Ovviamente anche questi settori sono comunque sempre soggetti alle normali fluttuazioni imposte dal mercato ma scegliendo bene i vari asset, e utilizzando gli strumenti a tutela degli investimenti, possono rivelarsi interessanti.

Per chi non sapesse come orientarsi nella scelta di un singolo titolo è possibile optare per gli ETF, ovvero dei fondi quotati in borsa che includono una serie di titoli, tutti appartenenti generalmente ad uno stesso settore.