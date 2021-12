Legge Bilancio, Bergesio (Lega): "Con Legge di Bilancio 2022, dalla Lega aiuti concreti a cittadini e imprese per il rilancio del Paese"

"Con Lega al Governo, nella Legge di Bilancio 2022 aiuti concreti a cittadini e imprese". E‘ il commento del Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, che include numerose misure inserite su richiesta e con l’appoggio della Lega.



Tra queste 8 miliardi per il taglio delle tasse; via il tetto Isee per il Superbonus al 110% per le villette; niente nuove tasse sul volontariato; la dilazione di 6 mesi per le cartelle notificate nel primo trimestre 2022; altri 3 mesi di esenzione sulla Tosap; 27 milioni per il Fondo Autismo, nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell’ordine, 5 milioni per indennizzi ai lavoratori fragili; un’ulteriore riduzione dell’aliquota della birra in favore dei piccoli birrifici, incrementando dal 40 al 50% la percentuale di riduzione e ulteriori riduzioni delle accise del 30 e del 20 sono riconosciute ai birrifici con produzione annua superiore a 10 mila ettolitri e fino a 30 mila e superiore a 30 mila ettolitri e fino a 60 mila; contributi a favore dei produttori di vino Dop e Igp e biologico che investono in sistemi digitali; il rifinanziamento del fondo delle filiere minori, apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio; l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo delle piante aromatiche e officinali biologiche.



"Come promesso, la Lega è intervenuta in manovra per sostenere tutti i settori economici, in questo momento così complesso per il Paese", afferma Bergesio.



Interventi della Lega anche sulla filiera agroalimentare

"Oltre 3,5 miliardi di euro sono destinati all’agrialimentare - precisa Bergesio - . Tra i provvedimenti più importanti anche l’istituzione del Fondo mutualistico a copertura dei rischi catastrofali, con una dotazione di oltre 690 milioni di euro fino al 2027 per sostenere più efficacemente la gestione del rischio da parte delle aziende agricole, la proroga dell’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari, 250 milioni per le assicurazioni agevolate, 160 milioni di euro per il Fondo per lo sviluppo delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, 120 milioni per i Distretti del cibo, interventi per la zootecnia e importanti stanziamenti per proseguire l’attuazione della Strategia nazionale forestale”.



Tra le misure per il settore agricolo proposte dalla Lega ed inserite nella Legge di Bilancio anche il rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 e il 2023 per il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti, l‘adeguamento del divieto di immissione di specie ittiche alloctone con uno stanziamento pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, il sostegno alle eccellenze gastronomiche italiane, all’attività ippica e interventi per il contenimento della fauna selvatica.



“Fondamentale il sostegno alla filiera delle carni bianche – dice il Senatore Bergesio - . Abbiamo chiesto ed ottenuto una somma non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della filiera delle carni delle carni derivanti da animali della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché uova di volatili in guscio”.