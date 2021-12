Macchinato.com, utensili e attrezzature da lavoro sinonimo di alta qualità e opportunità di risparmio

Una meticolosa selezione degli attrezzi più efficaci, coniugata con la qualità che solo i brand di punta possono offrire, è alla base del catalogo di Macchinato.com, l’e-shop che fornisce ad aziende, laboratori, officine e agli amanti del fai da te più esigenti le migliori macchine e attrezzature da lavoro. Moltissimi prodotti sono caratterizzati dalla pronta consegna e diverse promozioni garantiscono un risparmio rispetto ai prezzi di listino ufficiali.

U-Power, Deca, CAT, Holzmann, Asturo, Optimum, Aircraft, Femi e Xcalibur sono solo alcuni dei marchi internazionali e autorevoli, a disposizione dell’acquirente. Trovare l’utensile che meglio risponde alle proprie necessità è semplice, lo store infatti è strutturato in sette sezioni principali: Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per la pulizia, Macchine per edilizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro.

Un puntuale servizio clienti è a pronto ad affiancare l’utente per fornire assistenza tecnica, consigli utili o elaborare preventivi. È raggiungibile tramite numero telefonico o indirizzo e-mail. Moltissimi prodotti sono in pronta consegna e il reso è garantito entro 14 giorni.

Passando in rassegna gli articoli si incontrano sabbiatrici, sega a nastro, compressore aria , levigatrici, trapani a colonna, banco sega professionale, pialle a filo, idropulitrici, piegatrici, presse e non solo. Ogni giorno sono attive offerte a tempo che garantiscono il miglior prezzo sull’attrezzatura per professionisti e hobbisti.

Il catalogo virtuale dello shop è in costante espansione, e mira a soddisfare le necessità di piccole e grandi aziende, laboratori, officine e degli amanti del bricolage più esigenti. Le spedizioni sono rapide e gratuite in caso di acquisti di oltre 300 euro. In alternativa è possibile ritirare di persona il proprio ordine presso il negozio fisico di Macchinato.

Concludono l’esperienza sul portale soltanto modalità di pagamento volte alla completa protezione dell’acquirente: carta di credito, PayPal, contrassegno e bonifico.

Iscriviti alla newsletter su www.macchinato.com per ricevere in anteprima sconti e promozioni uniche!