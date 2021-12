Dall’Alba Rugby doni per i piccoli ospiti della Pediatria di Verduno

I bambini e i ragazzi dell'Alba Rugby hanno scelto di donare un loro giocattolo al reparto di Pediatria dell'ospedale di Verduno, per augurare un felice Natale ai bimbi e al personale.

"Il rugby – spiegano i referenti della società sportiva albese – insegna valori come l'amicizia, la lealtà, il rispetto e la condivisione; questo dev'essere applicato sia in campo che nella vita. Questo gesto è una dimostrazione di quanto quotidianamente ci impegniamo a trasmettere ai ragazzi. Come dice il motto dell'Alba Rugby, a tutti a tutti i bambini ora in ospedale… daie mach!".