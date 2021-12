Bocce - a Saluzzo tutto pronto per il primo memorial Guido Ghietti

Si terrà giovedi 30 dicembre, a Saluzzo, presso la Bocciofila Auxilium Saluzzo, il Primo Memorial Guido Ghietti scomparso a novembre del 2020; figura storica del club saluzzese, la sua avventura con la bocciofila iniziò negli anni 60 con Jack Bianco; giocatore, dirigente e poi presidente dal 2006 al 2020 seppe grazie alla sua passione e competenza dare un notevole impulso al club saluzzese.

Saranno presenti otto formazioni, con giocatori di alto livello, che si daranno battaglia per questa importante kermesse. Il tabellone prevede tre formazioni di casa, due della Perosina, una della Brb Ivrea, Pozzo Strada Torino ed Aostana. La competizione prenderà il via giovedi 30 dicembre alle ore 8,30 per proseguire la giornata e concludersi con la finale alla sera con inizio alle ore 21.

L’ingresso alla manifestazione sarà consentito secondo le normative anticovid.