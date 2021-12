Il Cuneo Volley scende in campo per il “Natale di solidarietà”

Il Cuneo Volley è sceso in campo ieri, giovedì 23 dicembre, al fianco del “Natale di solidarietà 2021”. Il Club di pallavolo maschile ha donato 500 panettoncini Albertengo, la nota azienda di Torre San Giorgio, al progetto organizzato dai due Rotary Club della Città di Cuneo, che ieri hanno distribuito 400 pasti alle famiglie in difficoltà, indicate dalle Parrocchie della Città di Cuneo, in collaborazione con la Caritas di Cuneo e la San Vincenzo.

Insieme ai pasti offerti, le famiglie hanno ricevuto i biglietti omaggio per assistere alla prossima partita in casa, il 2 gennaio 2022, della Serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.



« La mission della nostra società non è il profitto, ma scaldare i cuori dei nostri tifosi con il bel gioco e i risultati, ma anche con gesti di solidarietà nei confronti dei più bisognosi!» - ha sottolineato Claudio Rovere, socio del Cuneo Volley e promotore dell'iniziativa di collaborazione.

Un ringraziamo speciale alla presidente del Rotary Club Cuneo 1925, Manuela Vico, al segretario Salvatore Linguanti e alla socia Nives Forza per la loro visita al palazzetto a sigillo di questa collaborazione.