Volley A2/F - UFFICIALE: il Covid ferma anche il Pinerolo! Rinviato il derby con la Lpm Bam Mondovì

Niente derby di Santo Stefano per l'Eurospin Ford Sara Pinerolo e di conseguenza anche per la Lpm Bam Mondovì. Dagli ultimi controlli eseguiti sul gruppo squadra del Pinerolo, infatti, sono state riscontrate alcune positività al Covid-19 che hanno costretto la società a chiedere il rinvio del match contro le "Pumine". Richiesta che ovviamente è stata accolta dalla Lega, che ha provveduto a rinviare il match a data da destinarsi.

Al momento nel girone B sono soltanto due i match regolarmente in programma: Montecchio-Vicenza e Talmassons-Martignacco. Oltre al derby, in precedenza erano stati rinviate le gare Club Italia-Albese Como e Modica-Catania. Il Pinerolo nell'ultimo turno di campionato ha affrontato in trasferta la Rizzotti Catania, formazione che nel corso della settimana ha riscontrato positività al Covid.

Fortunatamente le condizioni di salute delle giocatrici e dai membri dello staff interessati dai contagi sono in buone condizioni e questo è quello che conta. Dal punto di vista sportivo, invece, resta da capire quali saranno i tempi di ripresa. Tra le principali incognite anche la gestione del calendario di Coppa Italia, con diverse squadre quasi certamente impossibilità a scendere in campo prima di gennaio.