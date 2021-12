Volley A2M, Santo Stefano col derby Mondovì-Cuneo. Botto: "Spero in un grande spettacolo, in campo e sugli spalti" (VIDEO)

Un derby è un derby e fa sempre storia a sé. Poi, inutile girarci intorno, quello tra Mondovì e Cuneo è IL derby.

Sono passati quasi 40 anni da quando le due società, una oggi radicalmente cambiata (Cuneo), l'altra rimasta quasi intatta nella sua ossatura dirigenziale (Mondovì), si affrontavano in serie B dando vita ad epiche sfide, ma l'attesa per il confronto è sempre viva.

Sugli spalti, ma anche in campo, la rivalità era e resta acerrima: volavano gli sfottò e, purtroppo, talvolta anche qualcosa in più. Tolto l'ultima parte, della quale facciamo volentieri a meno (vogliamo assistere ad un confronto acceso in campo e goliardico sugli spalti, niente più), domenica pomeriggio (ore 18) ci sono tutti i presupposti affinché quello del PalaManera diventi un autentico spettacolo sportivo.

Certo, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Synergy Mondovì stanno vivendo due momenti diametralmente opposti sul campo: da una parte la squadra del capoluogo insegue la nona vittoria e va alla caccia del terzo posto alla fine del girone di andata (posizione che gli permetterebbe di affrontare in casa la rivale del quarto di Coppa Italia) e, pur con qualche passaggio a vuoto, sta disputando un'ottima stagione.

Dall'altra, la Synergy VBC Mondovì lotta con le unghie e con i denti per cercare di raggiungere quello che, fin dall'inizio, resta l'obiettivo primario della società del presidente Augustoni: la salvezza. I monregalesi sembravano sulla buona strada, ma l'ultima scottante sconfitta di Ortona ha lasciato il segno. Ciò non significa che i monregalesi partiranno sconfitti: contro Cuneo, c'è da giurarci, daranno il 110%.

E allora si torna daccapo: un derby è sempre un derby. Nel quale, spesso, il divario tecnico tra le squadre è in parte compensato dallo spirito di rivalsa. Tradotto: Cuneo è più forte nell'organico, ma i giovani di Denora sono pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo per regalare una grande soddisfazione al pubblico di casa. Ne sono ben consapevoli gli uomini di Serniotti, che non sottovalutano gli avversari.

Ne abbiamo parlato con il capitano biancoblu, Jacopo Botto: "Stiamo preparando questa partita come tutte le altre - dice - cercheremo il miglior risultato possibile, ma sappiamo che sarà un confronto complicato. Ci faremo trovare pronti".

Circa l'entusiasmo degli avversari: "Nonostante le nostre classifiche siano molto diverse, bisogna sempre rispettare il valore degli avversari. In questo campionato tutte le partite sono difficili".

Jacopo Botto lancia un appello alle tifoserie: "È bello assistere a queste partite con il massimo rispetto. Mi auguro un grande spettacolo, in campo ma anche sugli spalti. Questo è il bello del nostro sport: finché si è in campo si lotta, ma poi ci si può stringere la mano".

L'intervista integrale al capitano cuneese nel video a seguire: