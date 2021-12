Grand Prix Italia: Melissa Astegiano chiude al 18° posto assoluto

A Folgaria giovedì 23 dicembre seconda e ultima giornata delle gare

FIS femminili valide per la classifica del circuito istituzionale del

Grand Prix Italia per le atlete delle categorie Giovani (nate fra il

2001 e il 2005) e Aspiranti (nate nel 2004 e nel 2005) non inserite

nelle squadre nazionali. La gara di Slalom è stata vinta dalla

ventiquattrenne altoatesina Vera Tschurtschenthaler

dell’Amateursportclub Gsiesertal, con il tempo totale di 1’,22”,22/100

e con 27/100 di vantaggio sulla conterranea finanziera Celina Haller.

Terza a 50/100 la valdostana Martina Perruchon del Centro Sportivo

Esercito. Ottimo il comportamento delle giovani atlete del Comitato

FISI Alpi Occidentali. La valsesiana Emilia Mondinelli dello Sci Club

Sansicario Cesana è giunta ottava assoluta a 2”,57/100, primeggiando

nelle classifiche del Grand Prix Italia Giovani e Aspiranti. L’altra

valsesiana, Maria Sole Antonini, dello Sci Club Varallo, è giunta nona

assoluta a 2”,87/100 e si è classificata seconda nel Grand Prix Italia

Giovani e in quello delle Aspiranti. La torinese Martina Banchi del

Golden Team Ceccarelli, tredicesima assoluta, è quarta nella

classifica ai fini del circuito istituzionale delle Giovani. La

cuneese Melissa Astegiano (Carabinieri) ha chiuso al diciottesimo

posto assoluto, la sestrierina Matilde Lorenzi (Sestriere) è giunta

ventunesima assoluta e sesta delle Aspiranti. Da annotare ancora il

ventiquattresimo posto assoluto di Alessandra Banchi (Golden Team

Ceccarelli), che è ottava delle Aspiranti.



La classifica dello Slalom FIS disputato a Folgaria e valido per il

Grand Prix Italia



