Buon Natale in poesia con i versi di Bernardo Negro, declamati dall’attore Sergio Carlacchiani

Non è Natale senza poesia. Lo sa bene il poeta braidese Bernardo Negro, che ha voluto fare gli auguri a concittadini e followers con versi che sanno rendere ancora più magica l’atmosfera delle feste.

Il titolo dell'opera è “Stasera” e racconta il vero senso della solennità del Natale, nascosto all’interno di parole dolci e sensibili. Una lirica tanto bella da attirare persino l’attenzione di Sergio Carlacchiani, premio internazionale “Penna d’oro 2021”.

Avete letto bene, il noto poeta, scrittore e attore marchigiano, ha declamato la poesia su Youtube, condividendo il video sulla pagina Facebook di Bernardo Negro. Merita farci una navigata.

Eccola, la poesia.

Stasera

Stasera non lascerò i miei desideri

all'incenso che ben altro profuma.

Nella chiesa dei Battuti Neri vedrò

tutte le luci di Bra intorno ad una capanna.

Le note di Silvia e di Massimiliano

avranno Angeli a dirigerle,

mentre il mio brusio mi farà alzare il capo.

Sarò come una candelina

che oscilla in tanto tepore

e cercherò il mio nel respiro dei pastori.

Sarò l'aria calda delle parole

che hanno ringraziato con troppo poco cuore

chi gli faceva gli auguri.

Accenderò la mia candelina per chi

un giorno la spense con un soffio

per il rimorso dell'indifferenza. Gli dirò

che basta uno spiraglio alla luce

che sa profumare un umile stoppino.

Dirò grazie a Chi è nato in una preghiera

ed è ora la voce del mondo,

l'incenso che allarga le beatitudini.