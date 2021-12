Rifreddo: il Sindaco Cesare Cavallo e la Preside Maria Angela Aimone in versione Babbo Natale portano un pensiero agli alunni dell’asilo

Il sindaco Cesare Cavallo e la presidente dell’istituto comprensivo B. Boero Maria Angela Aimone si sono trasformati per un giorno in Babbo Natale.



Gli stessi, insieme ad altri amministratori comunali ed naturalmente a Babbo Natale, si sono recati alla materna di via Vittorio Emanuele II. In momento di incontro con le varie "classi" che si è chiuso con la consegna ad agli alunni un piccolo pensiero per Natale.



La visita alla scuola dell’infanzia, come ormai da consuetudine è stata l’occasione per verificare i progressi infrastrutturali degli ultimi anni e valutare alcuni interventi per i prossimi nonché la qualità della mensa. Infatti gli amministratori si sono fermati a pranzo con gli alunni potendo così verificare di persona le grandi doti della cuoca Maura.



Non sono mancati momenti di divertimento con Babbo Natale sempre protagonista e neanche la classica foto ricordo. A fine giornata lo scambio di auguri tra alunni, amministratori e corpo docente.