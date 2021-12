Monsignor Delbosco: "Dobbiamo fare tanta strada spirituale per rimetterci in ascolto della parola del Signore" [VIDEO]

Ecco il video messaggio di auguri di Monsignor Piero Delbosco, vescovo di Cuneo e Fossano:

"Ogni Natale celebriamo la venuta del Signore nella Storia in mezzo a noi. Un evento che ha sconvolto la Storia.

Quest'anno il Natale cade in momento particolare della nostra storia. E' in corso il Sinodo interdiocesano.

Come società civile siamo ancora alle prese con la pandemia: c'è un po' di ripresa, ma ancora tanta paura. La nascita di Gesù è stata l'irruzione di Dio nella Storia degli Uomini. Il sì di Maria e di Giuseppe ci fanno pensare a tutti i sì che siamo chiamati a dire, sia in momenti gioia e letizia ma anche in momenti di sofferenza.

Auguro a tutti di fare tanta strada spirituale per rimetterci in ascolto sul serio della parola del Signore"