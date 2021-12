I vigili del fuoco consegnano i regali di Abio ai bambini in degenza al Santa Croce di Cuneo [FOTO E VIDEO]

I vigili del fuoco di Cuneo nella mattina di Natale di oggi, sabato 25 dicembre, hanno consegnato i regali donati dall'Abio (Associazione per il bambino in ospedale) ai bambini ricoverati presso l'ospedale Santa Croce di Cuneo.

I soccorritori sono giunti sul piazzale antistante l'ospedale cuneese e hanno incontrato le infermiere e la primaria del reparto le quali hanno raccolto i regali donati da Babbo Natale e che verranno consegnati ai bambini presenti in corsia e che purtroppo non potranno passare la festa in casa con le proprie famiglie.

I vigili del fuoco ci tengono a ringraziare l'associazione Abio per l'organizzazione di questo momento e augurano a tutti un Buon Natale.