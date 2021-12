“Non esiste il vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare” [VIDEO]

“Non esiste il vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”. Il sindaco di Cuneo Federico Borgna prende in prestito una frase di Seneca per augurare Buon Natale ai nostri lettori.

“Arriviamo ad un Natale di quasi normalità e iniziamo il 2022 carichi di aspettative e speranza – aggiunge il presidente della Provincia -.La frase di Seneca ci accompagna perchè sappiamo bene dove vogliamo andare e ricordiamo il Natale dell'anno scorso. Quest'anno, grazie ai vaccini e a chi ha scelto di fare questo atto di generosità, possiamo pensare di vivere un Natale in famiglia, avendo ancora alcune attenzioni”.

Dove vogliamo andare? “Verso un mondo migliore per le prossime generazioni”, conclude il primo cittadino.