L'invaso "Serra degli Ulivi" si farà. Al via i lavori per il primo lotto con i fondi del PNRR

Un bel regalo di Natale per il territorio monregalese che, come annunciato negli scorsi giorni, vedrà finalmente concretizzarsi i primi passi del progetto per l'invaso "Serra degli Ulivi". L'opera, infatti, è stata inserita tra gli interventi ritenuti prioritari che verranno finanziati attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per le infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento d'acqua, come spiegato nel pomeriggio della Vigilia, dagli amministratori dei comuni interessati in prima linea dal progetto: Michelangelo Turco (Villanova Mondovì), Marco Turco (Pianfei) e Paolo Bongiovanni (Roccaforte Mondovì), insieme ai rappresentanti dei Consorzi Pesio, Ellero, Bealerotto Mussi. L’intervento consentirà il raggiungimento della massima capacità d’invaso del lago di Pianfei pari a 500 mila metri cubi, a completamento dell’intervento, in corso d’esecuzione, per il risparmio idrico dei consorzi Bealerotto Mussi e Mondina, oggetto di finanziamento da parte del Ministero delle Politiche Agricole.

"Questo risultato è stato raggiunto grazie a una squadra formata sindaci, consorzi irrigui e comunità montane" - ha commentato il presidente del consorzio irriguo Brobbio - Pesio, Guido Cappellino -"un progetto che abbiamo inseguito per circa 12 anni e che ora vedrà finalmente la luce. Grazie a Roberto Gramaglia che è stato il coach di questa squadra, a Fondazione CRC e alla Regione che ci hanno sostenuti". 36 milioni di euro il valore del primo lotto che, attraverso la derivazione dal torrente Pesio e la realizzazione di una condotta di adduzione andrà a potenziare il lago di Pianfei Serra degli Ulivi. L'invaso mira principalmente a soddisfare un bisogno di riserva idrica, per la popolazione e per l'agricoltura, ma tante sono le potenzialità del progetto con ricadute anche sul turismo e sul commercio.

"Sono veramente orgoglioso dì questa notizia"- dichiara il sindaco di Pianfei, Marco Turco - "Lo scorso venerdì sera, quando ho saputo, è stato difficile controllare l’emozione. E' un percorso che stiamo costruendo insieme, come amministratori ed enti di un territorio unico, il monregalese. Un progetto così può essere realizzato solo attraverso l'unione. Grazie a Roberto Gramaglia per tutto l'impegno profuso e a Fondazione CRC che fin dal principio ha appoggiato questo progetto, una spinta per proseguire e non demordere nel corso degli anni".

L’opera è attesa sul territorio da svariati anni e nel 2008 era stata inserita nel protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, comuni e consorzi. Il progetto completo, composto di tre lotti, costerà circa 200 milioni di euro. Per realizzarlo nella maniera migliore è stato diviso in più parti funzionali.

"Questa è un'opera attesa da anni" - ha ricordato il sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco - "utile non solo per l'agricoltura, ma che potrà servire anche per i mezzi di soccorso in caso di incendi sul territorio (potranno infatti rifornirsi i canadair), per lo sviluppo di sport e turismo grazie alla posizione dell'attuale lago. Il progetto è ambizioso e per realizzarlo al meglio occorre procedere per gradi, per questo è stato diviso in tre lotti funzionali". "Un progetto che, ci tengo a sottolinearlo, è stato sostenuto dagli allora consiglieri Guido Bessone e Silvano Curetti" - ha spiegato il vice presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola - "sono stati lungimiranti nel vedere le necessità che oggi, visto anche il cambiamento climatico, il nostro territorio si trova ad affrontare".

"Andando avanti col tempo ci rendiamo conto della vera importanza dell’acqua" - ha commentato Mauro Nallino, presidente del consorzio irriguo Bealerotto-Mussi.

"Sono felice di vedere che insieme abbiamo raggiunto questo traguardo" - afferma Roberto Gramaglia, segretario del Consorzio irriguo di II livello Pesio ed Ellero - "Un progetto che ho seguito fin dall'inizio e che dedico con il cuore alla mia famiglia. Per quanto riguarda le tempistiche faremo un dettagliato cronoprogramma, ma le date chiave sono due: appalto entro il 2023 e realizzazione entro il 2026".