“Concerto per il Nuovo Anno” nella Collegiata di Revello

Domenica 2 gennaio alle ore 17 la Collegiata di Revello (Cn) ospiterà il “Concerto per il Nuovo Anno”, melodie tradizionali inglesi per voci e organo.

Il concerto spirituale è organizzato da A.S.A.R. - Amici della Storia e dell’Arte di Revello, l’associazione che da anni si impegna per la valorizzazione e la promozione culturale del territorio revellese, il concerto è coordinato dal Maestro Ivano Scavino.

“Nel concerto – spiega Elia Carletto, organista – abbiamo pensato di proporre alcuni dei più famosi Carols, i canti tradizionali inglesi del periodo Natalizio, nelle loro versioni per 4 voci e organo, un Voluntary di Felix Mendelssohn e una curiosa Fantasia per orologio meccanico di Wolfgang Amadeus Mozart. Con questa musica non solo vogliamo valorizzare lo splendido organo Vittino della Collegiata, ma vogliamo assaporare la bellezza dell’acustica della chiesa con voci e suoni naturali”.

L’ensemble vocale, i cui musicisti sono accumunati dal desiderio di proporre una visione innovativa e stimolante del repertorio vocale classico, nasce all’interno del conservatorio Vivaldi di Alessandria. L’ottimo equilibrio e la freschezza delle singole voci rendono il gruppo ideale per questo tipo di repertorio.

L’ingresso al concerto è gratuito, per accedere è necessario essere muniti di greenpass.