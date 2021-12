Natale a casa di Maria Mesiano, con un primo piatto dal calore calabrese: la fileja

Quando si nasce in una regione come la Calabria, la passione scorre nelle vene. L’abbraccio del mare, il calore del sole, il verde di paesaggi mozzafiato contribuiscono a stimolare la creatività di un popolo che arde. Ognuno incanala questa passione a modo suo e la maestra Maria Mesiano, calabrese di nascita e cheraschese d’adozione, ha deciso di riversarla sulla cucina.





Per il pranzo di Natale nel segno della novità, ci ha regalato la ricetta di un primo piatto, chiamato ‘fileja’ da gustare con un sugo a base di pomodoro e peperoncino, donando quel tocco di poesia che trasforma il cibo in un’esperienza capace di coinvolgere i sensi, il cuore e la mente. “I ‘fileja’ - ‘filatiji’ nel mio dialetto - si fanno unendo e impastando farina bianca un po’ di semola e acqua ottenendo un panetto duro, ma di pasta elastica. Da questo si ricavano dei bastoncini che vengono arrotolati attorno ad un legnetto chiamato ‘fraca’ ricavato da una pianta tipica della macchia mediterranea e tirati fino ad ottenere un ricciolo. La sua preparazione richiede poco tempo e la difficoltà non è elevatissima”, parola di Maria.