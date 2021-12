Col crollo dei tamponi nuovi contagi più che dimezzati, ma crescono i ricoveri: +68 da ieri

La drastica riduzione dei tamponi effettuati – passati dai quasi 100mila di venerdì 24 dicembre ai 60mila segnalati ieri, giorno di Natale, e sino ai 12.822 comunicati invece oggi (di cui 6.630 antigenici) porta a un drastico calo dei nuovi casi di Covid-19 segnalati nel quotidiano bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Sono infatti 1.523 i contagi "di giornata", pari all’11,9% dei test effettuati, contro i circa 3.700 comunicati nel giorno di Natale e i 4.600 di venerdì.

Dei 1.523 nuovi casi gli asintomatici sono 1.014 (66,6%).

Conseguenza del previsto calo dei test è anche l’incremento dell’indice di positività, oggi salito all’11,9%, dal 4,9% costante negli ultimi giorni.